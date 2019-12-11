Бабушка трех погибших в пожаре детей: у семьи только все стало налаживаться

Мать и сестра погибшей в пожаре 27-летней Каролины прибыли к месту трагедии около 10:00. Полицейские не впустили членов семьи в дом, но разрешили им оставить у ворот цветы и свечи, пишет Tartu Postimees.

«Я не знаю, как это все произошло, у них как раз только все стало налаживаться», - сказала мать Каролины, вытирая слезы. Она объяснила, что ее дочь, зять и трое детей переехали в Ихасте этой весной. «Дети много его ремонтировали, зять также занимался его утеплением, камин был плохенький», - отметила скорбящая женщина.

Так получилось, что она нечасто приходила в гости к дочери в этот новый дом в Ихасте: «Я работаю в больнице, у меня 12-часовые смены, но зятя видела три дня назад, он ко мне приходил». Бабушка объяснила, что спальни детей были на втором этаже на месте веранды.