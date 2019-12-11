Вот как Microsoft заставит пользователей уйти с Windows 7

Для обычных пользователей расширенная поддержка Windows 7 завершается 14 января 2020 года. Microsoft сейчас уже предупреждает пользователей о скорой смерти Windows 7 и предлагает переходить на Windows 10. Тем не менее, пользователи не спешат следовать советам Microsoft и переходить на более современную Windows 10.

Всплывающие иногда небольшие оповещения показались Microsoft недостаточно стимулирующими. Компания объявила, что с 15 января 2020 года она начнет выводить полноэкранные оповещения. В них будут описываться риски использования Windows 7 Service Pack 1 после прекращения поддержки 14 января 2020 года.