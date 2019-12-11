Вот как Microsoft заставит пользователей уйти с Windows 7

Компания Microsoft стоит сейчас перед непростой задачей — как заставить упорствующих пользователей Windows 7 перейти на Windows 10. Судя по всему, решение найдено, пишет Ixbt.com.
Для обычных пользователей расширенная поддержка Windows 7 завершается 14 января 2020 года. Microsoft сейчас уже предупреждает пользователей о скорой смерти Windows 7 и предлагает переходить на Windows 10. Тем не менее, пользователи не спешат следовать советам Microsoft и переходить на более современную Windows 10.
Всплывающие иногда небольшие оповещения показались Microsoft недостаточно стимулирующими. Компания объявила, что с 15 января 2020 года она начнет выводить полноэкранные оповещения. В них будут описываться риски использования Windows 7 Service Pack 1 после прекращения поддержки 14 января 2020 года.
Такое полноэкранное оповещение будет оставаться на дисплее, пока пользователь не вступит с ним во взаимодействие. Загораживающие доступ к контенту оповещения будут выводиться для следующих версий Windows 7 Service Pack 1: Starter (Начальная), Home Basic (Домашняя базовая) и Premium (Домашняя расширенная), Professional (Профессиональная) и Ultimate (Максимальная).