Известную бизнесвумен подозревают в попытке присвоения восьми миллионов евро

9 декабря по подозрению в отмывании денег задержали 36-летнего Андрея Данчака, 56-летнюю Тийу Ярвисте и 40-летнего Алексея. Собранные в ходе уголовного дела доказательства позволяют предполагать, что в 2018 году в GFC скрывались сделки, которые могли быть отмыванием денег и по итогам которых через платежное учреждение прошло около трех миллионов полученных преступным путем денег. Кроме того, Ярвисте предъявили подозрение в попытке присвоения 8 млн евро.

По словам госпрокурора Марека Вахинга, проверка деятельности GFC в рамках уголовного дела произошла в результате сотрудничества прокуратуры, центральной криминальной полиции, полиции безопасности и финансовой инспекции. Финансовая инспекция лишила GFC лицензии на деятельность, фирма более не действует в этой сфере.

«Мы с партнерами обратили свое внимание на действующих в Эстонии потенциальных профессиональных отмывателей денег. По итогам сотрудничества мы проверяем подозрения в отмывании денег, возникшие в отношении сотрудников действовавшей в Эстонии в качестве платежного учреждения GFC Good Finance Company AS. Цель уголовного следствия — не только установить правду, но также предупредить и прекратить использование финансовую систему и экономическое пространство Эстонии для отмывания денег и тем самым повысить надежность и прозрачность предпринимательской среды», - сказал Вахинг.

Во вторник Харьюский уездный суд по просьбе прокурора дал санкции на арест Андрея и Алексея, поскольку, по оценке прокурора, оставаясь на свободе они могли бы уклоняться от уголовного следствия или продолжить совершать похожие действия.

«Профессиональные отмыватели денег — это сложный вызов для полиции, поэтому уголовному следствию требуются особые способности, чтобы помешать преступной деятельности подобного рода. Работа группы по финансовым преступлениям, созданной в прошлом году в бюро экономических преступлений, это хороший пример того, как знакомые с финансовой сферой и специализирующиеся на преступности «белых воротничков» чиновники могут выявлять сложные и происходящие на международном уровне преступления еще на начальной стадии и быстро прекращать их совершение», - сказал глава бюро экономических преступлений центральной криминальной полиции Лехо Лаур.