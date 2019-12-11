Эстонская палата маклеров выбрала лучшего коллегу путем открытого голосования

В этом году в финал конкурса вошли десять маклеров: Янели Бухт (Marmel Kinnisvara), Кристина Кольк (Center Kinnisvara), Анатолий Амбрози (Ambrozi Kinnisvara), Эгле Сельге (Skanton Kinnisvara), Кати Киппасто (LAAM Kinnisvara), Кайдо Кальюсте (Pindi Kinnisvara), Кайри Уммус (Epicenter Kinnisvara), Руть Андресен (1Partner Kinnisvara), Юлле Майнсоо (Lahe Kinnisvara), Яним Римитсанс (Domus Kinnisvara). Информация обо всех кандидатах была размещена на домашней странице Палаты маклеров.

Каждый год, начиная с 2003-го, Палата маклеров по недвижимости выбирает из числа своих членов коллегу, чьи заслуги позволяют ему носить звание «Маклер года».

Кайри Уммус получила титул "Маклер 2019 года" ФОТО: личный архив

В этом году на праздничной церемонии, посвященной итогам 2019 года, приз был вручен Кайри Уммус - маклеру с 25-летним стажем и члену правления фирмы Epicenter Kinnisvara.