Фото: хотите жить на сааремааской мельнице - тогда это предложение для вас!

Речь идет о находящейся в Мустъяла ветряной мельницы голландского типа. Она реновирована и соединена пристройкой со стоящим рядом строением из бутового камня. В интерьере мельницы использованы только натуральные материалы - дерево и камень.

В самой мельнице четыре этажа: на первом расположены кухня и туалет, верхние этажи предназначены для жилых помещений. В пристройке, соединяющей два здания, находятся баня с предбанником и душевая. Бывшее хозяйственное строение из бутового камня полностью предназначено для проживания: на нижнем этаже просторная стильная гостиная и туалет, на верхнем - уютная спальня.