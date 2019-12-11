Ср, 11.12.2019
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  • Фото: хотите жить на сааремааской мельнице - тогда это предложение для вас!

Фото: хотите жить на сааремааской мельнице - тогда это предложение для вас!

Mustjala tuulik.

ФОТО: KV.EE

На Сааремаа ждет покупателя ветряная мельница, превращенная в оригинальный жилой дом, сообщает Kodustiil. 

Речь идет о находящейся в Мустъяла ветряной мельницы голландского типа. Она реновирована и соединена пристройкой со стоящим рядом строением из бутового камня. В интерьере мельницы использованы только натуральные материалы - дерево и камень. 

Ветряная мельница в Мустъяла.

ФОТО: KV.EE

В самой мельнице четыре этажа: на первом расположены кухня и туалет, верхние этажи предназначены для жилых помещений. В пристройке, соединяющей два здания, находятся баня с предбанником и душевая. Бывшее хозяйственное строение из бутового камня полностью предназначено для проживания: на нижнем этаже просторная стильная гостиная и туалет, на верхнем - уютная спальня. 

Ветряная мельница в Мустъяла.

ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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