Глава Спасательного департамента едет в Тарту выяснять обстоятельства пожара

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На данный момент известно, что спасатели получили сообщение о пожаре в частном доме на улице Койдутяхе в 11.58 вечера. Позвонил сосед, который сказал, что дом охвачен огнем и дымом, и пламя уже частично распространилось наружу.

Спасатели Аннелиннаской команды, прибывшие через шесть минут, обнаружили, что пожар в жилом здании был настолько сильным, что поначалу войти туда было невозможно. Работы по тушению начались снаружи, и постепенно спасатели смогли войти в уже обугленные комнаты, где были найдены мертвый мужчина, женщина и трое детей.

По данным Tartu Postimees, все дети были мальчиками, самый старший ходил в первый класс, среднему было четыре года, а младшему - полтора.