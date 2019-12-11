Глава Спасательного департамента едет в Тарту выяснять обстоятельства пожара

Генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару отправляется сегодня из Таллинна в Тарту, чтобы в 14:00 провести пресс-конференцию с мэром Тарту Урмасом Клаасом и представителями полиции и прокуратуры и установить причины ночного пожара в районе Ихасте, в результате которого погибли пять человек, пишет Tartu Postimees.
Rus.Postimees будет транслировать пресс-конференцию в прямом эфире.
На данный момент известно, что спасатели получили сообщение о пожаре в частном доме на улице Койдутяхе в 11.58 вечера. Позвонил сосед, который сказал, что дом охвачен огнем и дымом, и пламя уже частично распространилось наружу.
Спасатели Аннелиннаской команды, прибывшие через шесть минут, обнаружили, что пожар в жилом здании был настолько сильным, что поначалу войти туда было невозможно. Работы по тушению начались снаружи, и постепенно спасатели смогли войти в уже обугленные комнаты, где были найдены мертвый мужчина, женщина и трое детей.
По данным Tartu Postimees, все дети были мальчиками, самый старший ходил в первый класс, среднему было четыре года, а младшему - полтора.
Сгоревший дом был построен в 1985 году как дача, а затем преобразован в жилой дом. Хотя соседи утверждали, что пожар был вызван слишком интенсивным отоплением, эта версия была первоначально исключена чиновниками на месте происшествия. Более подробная информация станет известна на пресс-конференции.