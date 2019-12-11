Пожар в Ихасте начался у холодильников, в доме не нашли следов дымовых датчиков

Руководитель Лыунаского спасательного центра Марго Клаос рассказал на пресс-конференции, что пожар начался внутри дома. По его словам, загорелось у холодильников, находившихся на первом этаже. По словам Клаоса, пока невозможно установить, была ли проблема связана с самим холодильником или причиной возгорания стала ведущая к нему неисправная проводка. Также по словам спасателей, в доме не было обнаружено следов дымовых датчиков. Кроме того, здание не имеет разрешения на эксплуатацию в таком виде.

Тела погибших отправлены на экспертизу, при этом не уточняется, в каких именно помещениях они были обнаружены.

Марго Клаос отметил, что о пожаре в центр тревоги сообщили соседи. К сожалению, к тому моменту огонь уже успел распространиться по всему зданию. Первая спасательная машина прибыла на место происшествия через шесть минут. Препятствием для пожарных стало то, что им было не попасть сразу на второй этаж. Пожар был настолько масштабным, что сперва пришлось тушить первый этаж.

Гендиректор Спасательного департамента Куно Таммеару напомнил о необходимости установки в домах дымовых и газовых датчиков. Происшествия могут случаться, но благодаря дымовым и газовым датчикам можно сохранить жизни.

Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Рауль Хейдо заявил, что начато уголовное производство. В настоящий момент у прокуратуры нет оснований подозревать кого-либо в поджоге.

В прокуратуре подтвердили возраст погибших мальчиков - один год, три года и семь лет. Матери было 27, а отцу - 38 лет. Школе и детскому саду, в которых учились и воспитывались погибшие дети, будет оказана психологическая помощь.

Ранее спасателям не поступало вызовов в этот дом. На прошлой неделе они ходили на эту улицу консультировать относительно безопасности жильцов других домов. Люди, которые не уверены в безопасности собственного дома, могут обратиться за советом в Спасательный департамент.

Напомним, что спасатели получили сообщение о пожаре в частном доме на улице Койдутяхе в 11:58 вечера. Позвонил сосед, который сказал, что дом охвачен огнем и дымом, и пламя уже частично распространилось наружу.

Спасатели Аннелиннаской команды, прибывшие через шесть минут, обнаружили, что пожар в жилом здании был настолько сильным, что поначалу войти туда было невозможно. Работы по тушению начались снаружи, и постепенно спасатели смогли войти в уже обугленные комнаты, где были найдены мертвый мужчина, женщина и трое детей.