Соседи погибшей при пожаре семьи: уже ночью стало понятно, что никто не выживет

Вся ее семья не спала большую часть ночи. Дети Хейнонен заснули в 3:00, они же с мужем не сомкнули глаз, пишет Tartu Postimees.

Ли Хейнонен вспоминает, что вчера около 20:00 у соседей в комнате горел свет, а семья украшала дом к Рождеству. Во время пожара дети Ли Хейнонен, которые порой играли с погибшими мальчишками, спросили, увидят ли они их еще. «Мы объяснили им, что, к сожалению, скорее всего, нет. Мы все видели и понимали, что их больше нет», - добавила соседка.

По ее словам, после длившихся несколько часов спасательных работ они с мужем вышли на улицу, чтобы узнать, как обстоят дела, и предложить спасателям свою помощь. Ли Хейнонен считает, что спасатели хорошо сработали, было видно, что им тяжело как физически, так и морально. От их помощи спасатели все-таки отказались.

Соседка вспомнила, что погибший при пожаре Сергей как раз несколько дней назад начал делать ремонт кухни: «7 декабря он приходил к нам за шуруповертом, в тот же вечер я еще видела Каролину на работе в магазине. Это был последний раз, когда мы столкнулись с ней лицом к лицу».

После бессонной ночи Ли Хейнонен еще предстоит работа. «Затем приду домой, попытаюсь поспать несколько часов и пойду на детский рождественский праздник», - рассказала она о своих планах.