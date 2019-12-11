Трагедия в Ихасте - крупнейший по числу жертв пожар в Тартумаа

До сих пор последний пожар с более чем двумя жертвами произошел в Тартуском уезде ранним утром 4 декабря 2014 года, когда сгорел жилой дом в деревне Йыэпера волости Меэкси. Четыре человека погибли тогда в огне.

За последние десять лет в городе Тарту произошли три пожара, в результате которых погибли два человека.

2 апреля 2009 года вспыхнул пожар в пустом доме, известном как место ночлега бездомных, на углу улиц Лилле и Калеви. Двое мужчин погибли.

22 марта 2014 года мужчина и женщина погибли в результате пожара в доме на улице Тугласе.

8 декабря 2016 года две женщины погибли в результате пожара на улице Пярна. Пожар начался из-за того что полиэтиленовый пакет с горячим пеплом был положен ряжом со шкафом.

В Тарту за последние десять лет в результате пожаров погибли 23 человека.

Самые крупные пожары по числу жертв с момента восстановления независимости Эстонии

В 2018 году в многоквартирном доме в Кёйдама, в волости Пыхья-Сакала, произошел пожар, в результате которого погибли три человека.

В июне 2015 года в таллиннском районе Пирита произошел пожар, в результате которого погибли три человека.

В феврале 2015 года в Ласнамяэ в Таллинне в пожаре погибли три человека.

В январе 2015 года в Лаэквере в Ляэне-Вирумаа произошел пожар, в результате которого погибли мать и двое ее сыновей. Один 9-летний сын отделался ожогами. Причиной пожара стало использование открытого огня.

В декабре 2014 года в Тартуском уезде сгорел жилой дом в волости Меэкси, четыре человека погибли в результате пожара.

В июле 2014 года садовый дом в деревне Соодевахе Харьюского уезда сгорел дотла, три человека погибли.

В феврале 2014 года три человека погибли в результате пожара в социальной квартире в волости Сымерпалу в Вырумаа.

В декабре 2011 года в Раасику в Харьюмаа произошел пожар, в результате которого погибли три человека.

В феврале 2011 года в Хаапсалуском детском доме при пожаре погибли 10 человек, из них восемь детей и двое взрослых. Причиной пожара стало использование открытого огня.

В декабре 2007 года на коплиских линиях в Таллинне сгорел двухэтажный деревянный жилой дом. Погибли шесть человек.

В апреле 2006 года пять человек погибли в результате пожара в социальном доме в Силламяэ.

В апреле 1999 года пять человек погибли в результате пожара в жилом здании на улице Магазини в Таллинне.

В апреле 1997 года девять человек погибли в результате пожара в доме престарелых в Халинга в Пярнумаа.

В феврале 1996 года в помещении тогдашней Таллиннской психиатрической больницы произошел пожар. Восемь человек погибли в огне, семь пациентов были доставлены в больницу с ожогами.

