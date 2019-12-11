Жесткий стиль общения и неуместное поведение директора заставляет учителей уходить из школы

За последние десять лет из тартуской Школы Раатуса с работы ушло бросающееся в глаза количество учителей – целых 60. По данным Эстонской инфосистемы образования, из данного учебного заведения в 2017/2018 учебном году уволились семь, а в 2016/2017 учебном году шесть педагогов. И по данным отдела образования городской управы, в последние годы текучка кадров в этой школе была одной из самых больших. Нужно вспомнить еще и о том, что в число этих десяти лет входит и год отделения гимназической части от школы Раатусе, пишет Tartu Postimees.
Часть уволившихся учителей говорят, что причиной ухода из Школы Раатуса был унизительный стиль общения и руководства. Причины увольнения учителей начали искать и родители, по словам которых, частая смена педагогов повлияла и на их детей. По словам директора Тоомаса Кинк, речь идет лишь о черном юморе, не больше.
Что происходит в тартуской Школе Раатуса? Почему учителя так непонятно часто переходят в другие тартуские школы?
Проработавший несколько лет в этой школе учителем физкультуры Маргус Удекюлль признался, что не знает, как долго еще останется на нынешнем месте. Он утверждает, что директор Кинк обозвал его в присутствии других людей «чертовым ублюдком». В свою очередь Кинк называет это глупостью и, по его словам, не считает, что такие обвинения обоснованы.
В шутку или всерьез?
Бабье стадо, визгливая баба, воняет старичьем, твоя голова – арбуз, уродка, в Maxima нужны люди, чтобы собирать тележки – это лишь некоторые выражения, которыми руководящий школой 11 лет директор называл бывших и нынешних учителей. Кроме того, он якобы заявлял, что учителя не умеют работать, только деньги в голове. Кретин, идиот, стадо дебилов, болван, недоразвитые, морды – привели теперь уже уволившиеся из школы учителя примеры словарного запаса диктора Кинка. Кинк сказал, что все эти выражения не на сто процентов принадлежат ему.
Шесть все еще работающих в Школе Раатуса учителей ради сохранения рабочего места и мира попросили об анонимности, однако их имена редакции известны. И их оценка своему руководителю единогласно оказалась резко отрицательной. По словам председателя попечительского совет школы Маргуса Ягера, желание учителей сохранить анонимность понятно: «Если ты осмелишься иметь собственное мнение, то больше ты там работать не будешь, так и было».
Руководитель школы сказал, что нужно посмотреть на рабочие ошибки другой стороны и то, что они не сделали, отчего и стало невозможно продолжать трудовые отношения, а не прятать это за давлением на свободу слова.
Кроме личных оскорблений часть учителей кроме неуместного поведения Кинка и приводят просто вызывающий недоумение набор слов, который не подходит руководителю учебного заведения. В качестве примера они привели фразы: «Я не проститутка, чтобы всем нравиться» и «Врать своим, это как кончать в резинку», которые Кинк якобы использовал на совещаниях.
И все же Тоомас Кинк убежден, что никогда никого не оскорблял вульгарными выражениями. Приведенные выше выражения, по его словам, вырваны из контекста. Правда, руководитель школы признал, что он не ангел и черный юмор ему нравится.
Поведение недовольных учителей он считает предательством: «Со всех сторон пытают воткнуть нож в спину. Я больше не могу спать, у меня бессонница».
По словам работавшего в Школе Раатуса учителем эстонского Карла Пютсеппа, директор в прямом смысле слова унижает учителей. Так, например, коллектив постоянно был вынужден слышать о себе что-то неприятное на инфочасах: «Директору в радость кого-то сначала оскорбить, и тогда сказать – предлагайте решения. Ни один нормальный человек не захочет что-то сказать в такой ситуации».
Поскольку Карл Пютсепп студент, в школе у него был только годовой трудовой договор, который закончился в начале декабря этого года. Ученики и родители собрали подписи, чтобы молодой учитель мог продолжить работать в школе, и вчера было достигнуто соглашение, что он может остаться до тех пор, пока не будет найден педагог с соответствующей квалификацией.
В школе осталось очень мало учителей, которые проработали в ней больше, чем сам Тоомас Кинк.
И хотя есть много учителей, которые из-за оскорблений со стороны Тоомаса Кинка ушли из школы, есть и те, кто не видит в поведении директора какой-то особой проблемы. Так, например, руководитель второй школьной ступени и учитель Май Торим сказала, что, к сожалению, среди учителей действительно есть те, кто недоволен, и их недовольство, по ее оценке, основано на личных обидах: «Однако есть и такое, что кто-то кому-то не нравится, этот другой человек может что-то сделать, что сразу воспринимается с негативом».
Разное толкование
Торим считает, что каждый трактует стиль общения директора личностно, согласно своему видению и понимаю: «Все совершают ошибки, и кажется, что самой большой ошибкой Тоомаса является то, что он до такой степени доверяет своим людям, что позволяет быть с нами самим собой, свободным». Торим уверена, что черный юмор директора, который некоторые не понимают, обусловлен именно внутренней свободой: «Тоомас из года в год говорил, что у него лучшая компания, с которой можно двигаться дальше. Поэтому мне очень жаль, что доброжелательность и доверие директора предали».
Торим добавила, что самые разговорчивые недовольные поднимают шум на пустом месте: жалобщики не ходят на совещания, а инспирируют сказанное позже на основании трактовки кого-то другого: «Одним словом, работа на уровне слухов. Члены попечительского совета, родители и пара наших учителей настолько сильно вмешиваются в управление школой, что школа была вынуждена нажать на тормоза и попросить о сохранении рабочего мира, переходя с одного совещания на другое, чтобы сосредоточиться на развитии».
Руководитель по развитию школы Рене Лейнер сказал, что он и Тоомас Кинк общаются по рабочим вопросам, и никаких проблем у них нет: «Кто-то может додумать после какого-то крепкого слова, а кого-то оскорбит выражение любви. И это действительно так». Лейнер посоветовал говорить о серьезных вещах, а если речь идет о чьем-то стиле общения, то ясно, что реальных проблем не замечают.
В то же время нашелся учитель, который ушел из школы в начале этого учебного года, и который утверждает, что и Лейнер жаловался на неуместные выражения в его адрес со стороны директора. Он якобы сказал: «Если бы я был учеником, то застрелил бы тебя, а если бы был родителем, посадил».
По словам Лейнера, это безосновательное вранье: «Единственный раз и контекст, когда я брал слово по теме стрельбы в школах, было именно то, что мы нам нужно быть заботливее и вниманительнее в своей ответственности за детей, поскольку очень многие случаи школьной стрельбы начинались именно с унижающего отношения взрослых к детям. Это не те темы, где можно зубоскалить».
Также руководителю по развитию время от времени нравится высказывать свое мнение в школьной инфосистеме, что значительно беспокоит некоторых учителей. Учителя делали замечания директору, но тот сказал, что свободу слова нельзя запретить. А на обеспокоенность одного человека, якобы прозвучала в ответ фраза: «Черт, на что вы тратите время? Вам с ним постель не делить».
Постоянное обновление
Недовольна и часть родителей. Мать троих учеников Школы Раатусе Кристи Вийлинг пожаловалась, что у ее обучающегося в девятом класса сына за четыре с половиной года сменились четыре учителя математики и четыре учителя эстонского языка. И родители Пирет Сапп, Яана Обертст и Маргус Ягер недовольны уходом учителей и ожидающими их детей обновлениями и системой курсов. Так Пирет Сапп неоднократно писала о своем недовольстве в городскую управу.
Вийдинг по своим детям видит, как в зависимости от учителя меняются нагрузки, методы и качество обучения у приходящих в школу учителей очень разные: «Такое неравномерное обучение не может влиять на ребенка хорошо».
Вийдинг заметила, что когда родителям не нравится что-то в организации труда в школе, виноватыми остаются учителя. Новаторство и нетерпеливость директора вызывают много проблем с родителями. Например, с этого года была запущена система курсов для девятых классов, которая перегрузила учеников: слишком много домашней работы, длинные учебные дни, а отвечают за все учителя-предметники.
В качестве примера Вийдинг привела ситуацию, когда девятому классу так много задали, что ее сын не выдержал и заболел. За первые 13 учебных дней в этом году у сына Вийдинг было три контрольные по химии, пять контрольных по физике, по литературе нужно было прочитать 400-страничный роман «Собор Парижской Богоматери», по эстонскому нужно было написать два сочинения, по иностранному языку нужно постоянно учить слова, а по истории нужно было сделать объемную презентацию «Германия между Первой и Второй Мировыми войнами».
После вопроса Вийдинг, почему система курсов противоречит закону, то есть количество уроков и домашнего задания превышает объемы разрешенного, руководство школы ничего не изменило, проблемы пришлось решать учителям-предметникам. «Это выглядит, как эксперимент за счет здоровья детей и, поскольку никто до запуска этого эксперимента мнения родителей не спросил и не объяснил его факторы пользы, то со стороны своей семьи убедительно прошу это как можно быстрее завершить», - было указано в письме Вийдинг руководству школы. На ее письмо ответил руководитель третьей школьной ступени Лаури Кыламетс, что учителя видят, что дают ученикам, и учителя сами должны регулировать нагрузку.
Тоомас Кинк сказал, что проблема было чуть сложнее, и она была решена сразу после обращения родителя, также на родительском собрании поговорили с родителями учеников девятых классов: «При внедрении нового могут возникать ошибки, и наше дело их быстро исправить. Мы ищем не виноватого, а решения».
Тоомас Кинк сказал, что до введения такой системы курсов он обсудил ее с руководителями таких признанных гимназий, как гимназии Треффнера и Поска. Так ли это?
Директор Гимназии Треффнера Отт Оявеэр сказал, что он 18 лет не занимался основной школы и не может ничего по ней советовать: «Ни я, ни завуч не помним, чтобы об этом вообще был какой-то разговор». Директор Гимназии Поска Хельмер Йыги сказал, что говорил об этом с Кинком, но конкретных советов он не давал: «Я сказал, что это может быть любопытная идея, и она даже может работать. Но четких советов я дать не решился. Я и не преподавал в основной школе».
Но Йыги считает, что в принципе такая система могла бы работать в основной школе, если бы там, как в гимназии было время на крупные работы. Сейчас у учеников девятых классов Школы Раатусе нет привычной в понимании гимназий недели: повседневное обучении и масштабные контрольные происходят одновременно. Также в школе есть быстрые группы. Это означает, что у учеников имеется разная нагрузка и учителя практически не в состоянии знать, что и как много нужно давать тем или иным детям. Школа не проводит и постоянной проверки системы курсов.
По поводу того, что система курсов не работает, в своем предписании Школе Раатуса указало и Министерство образования и науки. Согласно предписанию к январю будущего года система должна быть приведена в согласованность с Законом об основной школе и гимназии, и для этого нужно задействовать все заинтересованные группы, а также учителей. «Еще на прошлой неделе руководство школы не предприняло для этого ни единого шага, учителя не задействованы», - сказала руководитель первой школьной системы Школы Раатуса Хелина Мугра. «В предписании нет претензий по существу, там идет речь о формальном приведении документации в порядок», - объяснил Тоомас Кинк.
Именно то, что новшества внедряют очень быстро и не говорят об идее с учителями, провоцирует, по ее словам, возникновение многих сложностей.
Многие работающие в школе учителя в унисон говорят, что они не против обновлений. Напротив, они за них, но нужно все это лучше обсуждать друг с другом. «У Тоомаса очень много хороших идей, но он не умеет быть эмпатичным»,- объяснила одна нынешняя учительница суть противостояния.
А Тоомас Кинк снова сказал, что если у него возникает идея, то он ее высказывает: «Посылаю мяч. Высказываю идею и смотрю, какой будет на нее реакция».
В школе работает примиритель
Руководитель отдела образования Тартуской городской управы Рихо Рааве в курсе проблем Школы Раатусе, и он считает, что поиск решения идет. По словам Рааве, Кинк уже заметно осадил себя, и он не слышал в последнее время ни одной претензии к поведению директора. Рааве заверил, что с руководителем проведено множество бесед, чтобы он изменил свой стиль общения. В школу ходит и примиритель-консультант Мартин Тийделепп, который учит как учителей, так и руководство: проведено много совещаний с учителями и руководством школы.
По словам Тийделеппа, сейчас идет работа по восстановлению доверия: «Важно, чтобы учителя могли доверить директору и наоборот».
Руководитель отдела образования города сказал, что он узнал о проблемах школы осенью прошлого года. В действительности о проблемах поведения директора в мэрии говорили и раньше, например, в 2014 году, когда три учителя пришли на разговор в Тийе Теппан, которая тогда занимала пост вице-мэра. Двух учителей якобы после этого попытались уволить, но они с этим не согласились, в итоге дело решили соглашением. Но вернуться в школу они не смогли. По оценке Рихо Рааве, все же нельзя быть до конца уверенными, что трудовые отношения данных учителей рассыпались именно после обнародования имеющихся проблем. Кинк добавил, что причиной было нарушение трудовой дисциплины и разногласия с руководителем по организации обучения.
Мэр Урмас Клаас подчеркнул, что Тоомас Кинк со своим новаторством сильно продвинул вперед Школу Раатуса. Руководитель отдела образования Рааве добавил, что, прежде всего, нужно попытаться решить имеющиеся проблемы, и нет смысла сразу менять директора школы: «В начале года мы провели опрос удовлетворенности, по результатам которого выяснится, как люди чувствуют себя в школе и какие возможности для движения вперед видят».
С другой стороны, часть работающих в школе учителей сказали, что никто не решился честно ответить на вопросы исследования, поскольку оно не такое анонимные, как кажется на первый взгляд. В ответ на это Рааве пообещал, что будет найден подходящий организатор исследования, при котором учителя будут уверены в анонимности.
По словам Рааве, Тоомас Кинк – это директор с видением, который во многом обновил эту школу и улучшил ее репутацию: « В школу приезжает много гостей, которых хотят познакомиться с образовательным новаторством и взять пример, школа участвует во многих международных проектах, которые дали и ученикам, и учителям много нового опыта».
И Клаас, и Рааве заверили, что отдел образования занимается проблемами школы, и никто не пытается спрятать голову в песок. Скорее пытаются заниматься проблемой настолько спокойно, насколько это возможно, поскольку учащиеся в школе дети не должны пострадать. Когда опрос будет готов и поступят отзывы учителей хозяин школы, то есть город, решит какие меры принять в использование.