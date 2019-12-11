Жесткий стиль общения и неуместное поведение директора заставляет учителей уходить из школы

Тоомас Кинк сказал, что проблема было чуть сложнее, и она была решена сразу после обращения родителя, также на родительском собрании поговорили с родителями учеников девятых классов: «При внедрении нового могут возникать ошибки, и наше дело их быстро исправить. Мы ищем не виноватого, а решения».

Тоомас Кинк сказал, что до введения такой системы курсов он обсудил ее с руководителями таких признанных гимназий, как гимназии Треффнера и Поска. Так ли это?

Директор Гимназии Треффнера Отт Оявеэр сказал, что он 18 лет не занимался основной школы и не может ничего по ней советовать: «Ни я, ни завуч не помним, чтобы об этом вообще был какой-то разговор». Директор Гимназии Поска Хельмер Йыги сказал, что говорил об этом с Кинком, но конкретных советов он не давал: «Я сказал, что это может быть любопытная идея, и она даже может работать. Но четких советов я дать не решился. Я и не преподавал в основной школе».

Но Йыги считает, что в принципе такая система могла бы работать в основной школе, если бы там, как в гимназии было время на крупные работы. Сейчас у учеников девятых классов Школы Раатусе нет привычной в понимании гимназий недели: повседневное обучении и масштабные контрольные происходят одновременно. Также в школе есть быстрые группы. Это означает, что у учеников имеется разная нагрузка и учителя практически не в состоянии знать, что и как много нужно давать тем или иным детям. Школа не проводит и постоянной проверки системы курсов.

По поводу того, что система курсов не работает, в своем предписании Школе Раатуса указало и Министерство образования и науки. Согласно предписанию к январю будущего года система должна быть приведена в согласованность с Законом об основной школе и гимназии, и для этого нужно задействовать все заинтересованные группы, а также учителей. «Еще на прошлой неделе руководство школы не предприняло для этого ни единого шага, учителя не задействованы», - сказала руководитель первой школьной системы Школы Раатуса Хелина Мугра. «В предписании нет претензий по существу, там идет речь о формальном приведении документации в порядок», - объяснил Тоомас Кинк.

Именно то, что новшества внедряют очень быстро и не говорят об идее с учителями, провоцирует, по ее словам, возникновение многих сложностей.

Многие работающие в школе учителя в унисон говорят, что они не против обновлений. Напротив, они за них, но нужно все это лучше обсуждать друг с другом. «У Тоомаса очень много хороших идей, но он не умеет быть эмпатичным»,- объяснила одна нынешняя учительница суть противостояния.