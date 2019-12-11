Обзор: цены на таллиннские квартиры бьют рекорды уже второй месяц подряд

В ноябре средняя цена квадратного метра квартиры в Таллинне составляла 2061 евро, что является, согласно анализу статистики Земельного департамента, произведенному бюро недвижимости 1Partner, новым историческим ценовым рекордом.
Руководитель 1Partner Мартин Вахтер говорит, что на недвижимости отразилось повышение заработной платы. «Так как средняя заработная плата в третьем квартале выросла на 8,2 процента, продолжилось подорожание недвижимости в центральных районах страны. Люди стали зарабатывать больше и покупают новые и более дорогие квартиры, что также отражается на статистике», - сказал Вахтер.
«Однако продажи дорогих квартир действительно снижаются. Год назад в продаже были квартиры за 200 000 евро и дороже, и к настоящему времени их продано уже немало. В ноябре за самую дорогую квартиру в Таллинне было заплачено более миллиона евро. Столько же стоили дом и земельный участок», - сказал Вахтер.
В ноябре в Таллинне было совершено 1216 сделок купли-продажи недвижимости. Общая стоимость сделок с недвижимостью составила 154 миллиона евро, что соответствует уровню прошлого месяца и на десять процентов больше, чем в ноябре прошлого года.
В ноябре в Таллинне была продана 901 квартир, что на 1,1 процента меньше, чем в октябре. По сравнению с прошлым годом, активность сделок с квартирами в ноябре выросла на 6,8 процента, а общая стоимость выросла почти на четверть. Средняя цена квадратного метра квартиры в столице выросла за месяц на один процент и достигла 2061 евро. В ноябре самая дорогая квартира была продана более чем за миллион евро, а самая дешевая стоила 3000 евро.
В ноябре в Таллинне было продано 28 застроенных жильем земельных участков, что в четыре раза больше, чем в предыдущем месяце. Самый дорогой дом был продан за 1,3 миллиона евро, а самый дешевый - за 7000 евро.
Также в прошлом месяце было продано 11 участков под жилищное строительство, что в десять раз меньше, чем в октябре. Самый дорогой участок обошелся в 1,4 миллиона евро, а самый дешевый - в 3000 евро.