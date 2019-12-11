Обзор: цены на таллиннские квартиры бьют рекорды уже второй месяц подряд

Руководитель 1Partner Мартин Вахтер говорит, что на недвижимости отразилось повышение заработной платы. «Так как средняя заработная плата в третьем квартале выросла на 8,2 процента, продолжилось подорожание недвижимости в центральных районах страны. Люди стали зарабатывать больше и покупают новые и более дорогие квартиры, что также отражается на статистике», - сказал Вахтер.

«Однако продажи дорогих квартир действительно снижаются. Год назад в продаже были квартиры за 200 000 евро и дороже, и к настоящему времени их продано уже немало. В ноябре за самую дорогую квартиру в Таллинне было заплачено более миллиона евро. Столько же стоили дом и земельный участок», - сказал Вахтер.

В ноябре в Таллинне было совершено 1216 сделок купли-продажи недвижимости. Общая стоимость сделок с недвижимостью составила 154 миллиона евро, что соответствует уровню прошлого месяца и на десять процентов больше, чем в ноябре прошлого года.

В ноябре в Таллинне была продана 901 квартир, что на 1,1 процента меньше, чем в октябре. По сравнению с прошлым годом, активность сделок с квартирами в ноябре выросла на 6,8 процента, а общая стоимость выросла почти на четверть. Средняя цена квадратного метра квартиры в столице выросла за месяц на один процент и достигла 2061 евро. В ноябре самая дорогая квартира была продана более чем за миллион евро, а самая дешевая стоила 3000 евро.

В ноябре в Таллинне было продано 28 застроенных жильем земельных участков, что в четыре раза больше, чем в предыдущем месяце. Самый дорогой дом был продан за 1,3 миллиона евро, а самый дешевый - за 7000 евро.