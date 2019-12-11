Многие музеи в Эстонии остаются недосягаемыми для инвалидов: как исправить ситуацию?

Многие музеи и выставки в Эстонии остаются недосягаемыми для людей с особыми потребностями, поскольку в них не продуманы условия для обеспечения доступности. Только что открытая Толстая Маргарита – это первый музей, который сделан доступным для людей с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и интеллектуального развития.
Председатель правления Союза слепых Эстонии Якоб Росин, председатель правления Союза слабослышащих Эстонии Кюллики Боде, вице-президент Молодёжной организации глухих Эстонии Кертту Тагго и член Эстонского союза людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата Хелен Бокманн отмечают, что они не часто ходят по музеям и выставкам, поскольку до сих пор в Эстонии было лишь несколько мест, где был обеспечен доступ для людей с особыми потребностями. «Если музей или выставка не несут для меня дополнительной ценности, и я не могу пойти туда в одиночку, то у меня и не возникает мысли посещать это место. Про историю я могу почитать и в Википедии», – объяснил Росин и добавил, что экспозиция Морского музея Эстонии в Толстой Маргарите – первая, где так комплексно подошли к обеспечению доступности – интерактивные решения, звуки, осязаемые 3D-модели и физическая доступность для людей с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата.
По словам руководителя проекта экспозиции Толстой Маргариты Морского музея Эстонии Карен Ягодин, с начала планирования реконструкции музея была поставлена ясная цель – обеспечить максимально расширенный доступ, в том числе и для людей с особыми потребностями. «Наше желание – предоставлять равные возможности всем посетителям, чтобы они могли насладиться уникальным средневековым комплексом городских укреплений и прикоснуться к истории мореплавания в Эстонии. Впервые средневековое здание в Эстонии сделано на 90 % доступным посетителям на инвалидных колясках», – рассказала Ягодин.
Описательный перевод и направляющие пути помогают слепым посещать музей даже в одиночку
По словам Якоба Росина, слабовидящий человек начинает посещение музея или выставки всегда с чтения рельефного плана этажа, что помогает разобраться в условных знаках и инструкциях о том, как передвигаться в музее. «Зачастую в дополнение к плану этажа прилагается аудиотур с описательным переводом, в ходе которого даются инструкции для физического передвижения по музею, а также рассказывается об экспонатах. Например, описывается, где нужно преодолеть пару ступеней или повернуть направо или налево, а также рассказывается об экспозициях и как они выглядят», – пояснил Росин. Он отметил, что не очень хорошо умеет читать планы этажей, поэтому замечательно, если в музее есть и планы этажей, и аудиогид с описательным переводом, чтобы оба решения дополняли друг друга.
Росин подчеркнул, что чем более детален аудиогид с описательным переводом, тем больше может узнать слабовидящий человек, но описание не должно быть слишком утомительным и обременительным. «Мне нравится, когда описание достаточно детально, чтобы я получил представление, что передо мной. Например, если описывается мундир капитана корабля, то будет недостаточно, если аудиогид скажет, что речь идет о костюме капитана корабля. Лучше, если в описании говорится, что это белый костюмный пиджак с золотыми пуговицами и черные брюки со стрелками», – пояснил Росин.
Председатель правления Союза слепых добавил, что обычно в музеях нет экспонатов, которые были бы предназначены для осязания людям с нарушениями зрения. «В Толстой Маргарите есть много моделей кораблей, которые можно потрогать и таким образом получить представление о форме корабля и его деталях. Кроме того, такие решения привлекают в музеи посетителей со специфическими интересами, кому недостаточно аудиогида с описательным переводом», – сказал Росин, выразив признательность инициативе музея, добавив, что, например, в крупнейшем в стране Эстонском национальном музее вообще не подумали о потребностях слабовидящих людей.
Слабослышащая Кюллики Боде добавила, что слабовидящим создает трудности также освещение музеев, которое зачастую приглушенное. «К сожалению, приглушенное освещение в музеях обусловлено условиями сохранности экспонатов, поэтому оно вынуждает даже обычного посетителя напрягать зрение», – сказала Ягодин, согласившись, что в будущем можно было бы сделать для слабовидящих отдельно музейный журнал, где описания напечатаны более крупным шрифтом и контрастнее. Кроме того, Боде выступила с предложением вынести таблички из-под витрин и подсветить местными светильниками, а также напечатать надписи немного крупнее.
Слабослышащим помогают субтитры и переводы на язык жестов
При обеспечении доступа в музеи для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата важно обеспечить достаточное пространство для движения как на обычной инвалидной коляске, так и на электрической, а также наличие пандусов и лифтов. «Если мы осуществляем выезды, то надо проделать много предварительной работы касательно того, въедем ли мы на инвалидной коляске с одного или другого входа и сможем ли передвигаться внутри. Например, летом мы хотели посетить Морской музей Кясму, но выяснилось, что мы не можем проехать через дверной проем. А Толстая Маргарита очень благоприятное место для посещения калеками», – слегка пошутила Бокманн. Но все-таки возникли вопросы, насколько удобно там маневрировать на электрической инвалидной коляске, поскольку, казалось, что возле некоторых экспонатов недостаточно пространства. В то же время, Толстая Маргарита – первая средневековая башня в старом городе, где было разрешено установить лифт.
Слабослышащая Кюллики Боде подтвердила, что слабослышащим и владеющим языком жестов глухим при посещении музеев безусловно помогает система усиления звука с индукционной петлей, а также переводы на язык жестов для аудиоматериалов и субтитры. «Переводы на язык жестов здешних видеоисторий я вижу впервые. Я в курсе, что такие решения ранее применяли за границей, но в Эстонии еще не встречала», – сказала владеющая языком жестов Кертту Тагго. Переводы на язык жестов используются в Толстой Маргарите при представлении длинных видеорассказов на четырех разных экранах, а также можно добавлять субтитры. «Зачастую считается, что достаточно или языка жестов, или субтитров. На самом деле важны оба варианта, поскольку в Эстонии живет около 200 000 людей со снижением слуха, 2000 из которых пользуются в качестве родного языка эстонским языком жестов. Для этих 2000 человек обычный эстонский язык – иностранный, поэтому субтитров недостаточно. А для остальных субтитры являются единственной возможностью понять аудиотекст», – пояснила Боде.
Система усиления звука с индукционной петлей помогает слабослышащим принимать участие в экскурсиях по музеям. «Экскурсовод музея говорит в специальную аппаратуру и речь усиливается в ушах слабослышащих слуховым аппаратом через систему индукционной петли. Она инсталлирована во всех выставочных залах и в двух кассах, чтобы слабослышащим было проще посещать музей», – сказала Ягодин.
В настоящее время связать аудиогид с системой усиления звука с индукционной петлей невозможно, но, безусловно, это может быть одной из целей на будущее. «Главная проблема обычных аудиогидов в данный момент – это громкость звука, которая настолько низкая, что слабослышащие его вообще не слышат даже при большом желании. Кроме того, музейные дигитальные решения с аудио скорее раздражают слабослышащих, поскольку вдруг что-то начинает происходить, но мы не понимаем, что случилось», – сказала Боде, добавив, что в случае с определенными аудиорешениями было бы хорошо, чтобы в них можно было выключить звук на то время, когда входят слабослышащие. Руководитель проектов экспозиции Толстой Маргариты добавила, что у музея в планах установить переводы на язык жестов в том числе и в оборудование аудиогида, поскольку там маленький экран, который, возможно, удастся использовать для этого, а также музей хочет добавить возможность показа субтитров.
Больше информации о доступности
Якоб Росин добавил, что будь то музей или какой-то магазин, информация о доступности могла бы быть опубликована у всех на сайтах. «Например, человек с нарушениями зрения смог бы уже дома узнать заранее, как передвигаться по зданию и где и что находится. Это упростило бы и чтение рельефного плана этажа в музее», – пояснил Росин.
Руководитель проекта экспозиции Толстой Маргариты призывает всех людей с особыми потребностями обращаться к работникам музея за помощью, чтобы они могли получить максимально положительные впечатления от посещения музея. «Сотрудники музея подготовлены для приёма людей с разными особыми потребностями и с удовольствием помогут представить предназначенные именно им решения, чтобы у всех были одинаково приятные впечатления», – пояснила Ягодин и добавила, что в музее предлагается много интерактивных занятий, которые помогают насладиться визитом в музей в том числе и людям с расстройством интеллектуального развития и тем, кто испытывают трудности в обучении.