Многие музеи в Эстонии остаются недосягаемыми для инвалидов: как исправить ситуацию?

Председатель правления Союза слепых Эстонии Якоб Росин, председатель правления Союза слабослышащих Эстонии Кюллики Боде, вице-президент Молодёжной организации глухих Эстонии Кертту Тагго и член Эстонского союза людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата Хелен Бокманн отмечают, что они не часто ходят по музеям и выставкам, поскольку до сих пор в Эстонии было лишь несколько мест, где был обеспечен доступ для людей с особыми потребностями. «Если музей или выставка не несут для меня дополнительной ценности, и я не могу пойти туда в одиночку, то у меня и не возникает мысли посещать это место. Про историю я могу почитать и в Википедии», – объяснил Росин и добавил, что экспозиция Морского музея Эстонии в Толстой Маргарите – первая, где так комплексно подошли к обеспечению доступности – интерактивные решения, звуки, осязаемые 3D-модели и физическая доступность для людей с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата.

По словам руководителя проекта экспозиции Толстой Маргариты Морского музея Эстонии Карен Ягодин, с начала планирования реконструкции музея была поставлена ясная цель – обеспечить максимально расширенный доступ, в том числе и для людей с особыми потребностями. «Наше желание – предоставлять равные возможности всем посетителям, чтобы они могли насладиться уникальным средневековым комплексом городских укреплений и прикоснуться к истории мореплавания в Эстонии. Впервые средневековое здание в Эстонии сделано на 90 % доступным посетителям на инвалидных колясках», – рассказала Ягодин.

Лифт в Толстой Маргарите. ФОТО: Толстая Маргарита

Описательный перевод и направляющие пути помогают слепым посещать музей даже в одиночку

По словам Якоба Росина, слабовидящий человек начинает посещение музея или выставки всегда с чтения рельефного плана этажа, что помогает разобраться в условных знаках и инструкциях о том, как передвигаться в музее. «Зачастую в дополнение к плану этажа прилагается аудиотур с описательным переводом, в ходе которого даются инструкции для физического передвижения по музею, а также рассказывается об экспонатах. Например, описывается, где нужно преодолеть пару ступеней или повернуть направо или налево, а также рассказывается об экспозициях и как они выглядят», – пояснил Росин. Он отметил, что не очень хорошо умеет читать планы этажей, поэтому замечательно, если в музее есть и планы этажей, и аудиогид с описательным переводом, чтобы оба решения дополняли друг друга.