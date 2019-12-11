Российские боксеры отказываются выступать на Олимпиаде без флага и гимна

В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил на четыре года спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретил проводить крупные международные турниры на территории РФ, напоминает NEWSru.

«Ребята просят через суды добиться права выступать под флагом. Сейчас нужно посмотреть на шаги ОКР и РУСАДА, но и мы сами проанализируем возможность оспаривания этого решения. Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии», - цитирует Кремлева РИА «Новости».

Добавим, что Россия претендовала на проведение чемпионата Европы по боксу 2021 года в Челябинске и Кубка мира в 2020 году, что в свете введенных санкций теперь является маловероятным.