Ср, 11.12.2019
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  • Вопрос читателя: в продаже появились какие-то "спящие розы", чем они отличаются от обычных цветов?

Вопрос читателя: в продаже появились какие-то "спящие розы", чем они отличаются от обычных цветов?

Спящие розы.

ФОТО: Lille ateljee

В редакцию Rus.Postimees написала читательница по имени, не удивляйтесь, но таково совпадение, Роза, которая пришла купить подруге в подарок цветы и увидела одинаковые небольшие розочки красного цвета, упакованные в одинаковые же пластиковые коробочки. Стоила одна такая роза дорого – пятнадцать евро, а на ценнике было по-эстонски написано: uinunud roos.

«Продавщица не смогла мне объяснить, что это за цветы такие, почему они спящие, от чего уснули и почему стоят так дорого?» - спрашивает читательница.

Отвечает флорист, ландшафтный дизайнер, владелец салона Lille ateljee Артем Донус. 

Роза – это удивительно прекрасный цветок, но нередко эстетическое наслаждение от нежных бутонов хочется продлить не просто на недели, но и на месяцы и даже на годы. Специальная технология помогает воплотить это в жизнь.

Цветы, о которых написала Роза, называются стабилизированными. Это не искусственные цветы и не сухоцветы, это живые растения, только живут они дольше обычных. Природный сок свежесрезанного растения заменяется специальным составом на основе глицерина. Такая уникальная технология позволяет сохранить цветы в первозданном виде в течение нескольких лет. Их не нужно держать в вазе с водой, они не требуют полива и подкормки. Внешний вид их, даже спустя долгое время, останется великолепен.

Преимущества стабилизированных растений

  • Натуральность. Это настоящие растения, которые по своим тактильным характеристикам не отличаются от свежесрезанных цветов.
  • Гипоаллергенность. В отличие от обычных цветов, пыльца которых может вызывать аллергию, стабилизированные цветы полностью гипоаллергенны. Помимо этого, они отталкивают пыль.
  • Долговечность. Неувядающие растения остаются свежими на долгие годы.
  • Простой уход. Стабилизированные растения не нужно поливать, опрыскивать водой, обрезать, ставить на солнце.

Долговечная роза станет отличным подарком!  По-эстонски ее название звучит очень романтично, напоминая сказку о спящей красавице.

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