Вопрос читателя: в продаже появились какие-то "спящие розы", чем они отличаются от обычных цветов?

В редакцию Rus.Postimees написала читательница по имени, не удивляйтесь, но таково совпадение, Роза, которая пришла купить подруге в подарок цветы и увидела одинаковые небольшие розочки красного цвета, упакованные в одинаковые же пластиковые коробочки. Стоила одна такая роза дорого – пятнадцать евро, а на ценнике было по-эстонски написано: uinunud roos.
«Продавщица не смогла мне объяснить, что это за цветы такие, почему они спящие, от чего уснули и почему стоят так дорого?» - спрашивает читательница.
Отвечает флорист, ландшафтный дизайнер, владелец салона Lille ateljee Артем Донус.
Роза – это удивительно прекрасный цветок, но нередко эстетическое наслаждение от нежных бутонов хочется продлить не просто на недели, но и на месяцы и даже на годы. Специальная технология помогает воплотить это в жизнь.
Цветы, о которых написала Роза, называются стабилизированными. Это не искусственные цветы и не сухоцветы, это живые растения, только живут они дольше обычных. Природный сок свежесрезанного растения заменяется специальным составом на основе глицерина. Такая уникальная технология позволяет сохранить цветы в первозданном виде в течение нескольких лет. Их не нужно держать в вазе с водой, они не требуют полива и подкормки. Внешний вид их, даже спустя долгое время, останется великолепен.
Преимущества стабилизированных растений
- Натуральность. Это настоящие растения, которые по своим тактильным характеристикам не отличаются от свежесрезанных цветов.
- Гипоаллергенность. В отличие от обычных цветов, пыльца которых может вызывать аллергию, стабилизированные цветы полностью гипоаллергенны. Помимо этого, они отталкивают пыль.
- Долговечность. Неувядающие растения остаются свежими на долгие годы.
- Простой уход. Стабилизированные растения не нужно поливать, опрыскивать водой, обрезать, ставить на солнце.
Долговечная роза станет отличным подарком! По-эстонски ее название звучит очень романтично, напоминая сказку о спящей красавице.
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