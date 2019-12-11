Вопрос читателя: в продаже появились какие-то "спящие розы", чем они отличаются от обычных цветов?

«Продавщица не смогла мне объяснить, что это за цветы такие, почему они спящие, от чего уснули и почему стоят так дорого?» - спрашивает читательница.

Отвечает флорист, ландшафтный дизайнер, владелец салона Lille ateljee Артем Донус.

Роза – это удивительно прекрасный цветок, но нередко эстетическое наслаждение от нежных бутонов хочется продлить не просто на недели, но и на месяцы и даже на годы. Специальная технология помогает воплотить это в жизнь.

Цветы, о которых написала Роза, называются стабилизированными. Это не искусственные цветы и не сухоцветы, это живые растения, только живут они дольше обычных. Природный сок свежесрезанного растения заменяется специальным составом на основе глицерина. Такая уникальная технология позволяет сохранить цветы в первозданном виде в течение нескольких лет. Их не нужно держать в вазе с водой, они не требуют полива и подкормки. Внешний вид их, даже спустя долгое время, останется великолепен.

Преимущества стабилизированных растений Натуральность. Это настоящие растения, которые по своим тактильным характеристикам не отличаются от свежесрезанных цветов.

Это настоящие растения, которые по своим тактильным характеристикам не отличаются от свежесрезанных цветов. Гипоаллергенность. В отличие от обычных цветов, пыльца которых может вызывать аллергию, стабилизированные цветы полностью гипоаллергенны. Помимо этого, они отталкивают пыль.

В отличие от обычных цветов, пыльца которых может вызывать аллергию, стабилизированные цветы полностью гипоаллергенны. Помимо этого, они отталкивают пыль. Долговечность. Неувядающие растения остаются свежими на долгие годы.

Неувядающие растения остаются свежими на долгие годы. Простой уход. Стабилизированные растения не нужно поливать, опрыскивать водой, обрезать, ставить на солнце.

Долговечная роза станет отличным подарком! По-эстонски ее название звучит очень романтично, напоминая сказку о спящей красавице.