Эстонским банкирам в финансовом скандале отводят роль стрелочников?

По словам Паурмана, и для государства, и для банковского сектора очень опасно, что эстонцев изображают организаторами и руководителями международного отмывания денег.

«Скандинавские банки испытывают большое искушение переложить львиную долю ответственности на Эстонию, и увольнение местных топ-менеджеров очень ясно указывает на это», - отметил Паурман посредством пресс-релиза.

«Крайне важно, чтобы хотя бы один из уволенных банкиров имел смелость открыть рот и честно рассказать всю историю. Прежде всего, о роли материнских банков Скандинавских стран, которая в настоящее время замалчивается. Будь то Роберт Китт, Хело Мейгас или любой другой бывший топ-менеджер», - сказал Паурман.

«Примечательно, что в отношении финансовых транзакций находящихся под действием санкций российских компаний и миллионов, потерянных доверчивыми эстонскими инвесторами в Румынии, царит молчание», - добавил Паурман.