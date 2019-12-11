Эстонским банкирам в финансовом скандале отводят роль стрелочников?

В понедельник выяснилось, что три последних эстонца освобождены от должностей в высшем руководстве Swedbank. По словам преподавателя высшей школы предпринимательства Mainor Януса Паурмана, это - признак того, что скандинавские банки пытаются сделать эстонцев козлами отпущения.
По словам Паурмана, и для государства, и для банковского сектора очень опасно, что эстонцев изображают организаторами и руководителями международного отмывания денег.
«Скандинавские банки испытывают большое искушение переложить львиную долю ответственности на Эстонию, и увольнение местных топ-менеджеров очень ясно указывает на это», - отметил Паурман посредством пресс-релиза.
«Крайне важно, чтобы хотя бы один из уволенных банкиров имел смелость открыть рот и честно рассказать всю историю. Прежде всего, о роли материнских банков Скандинавских стран, которая в настоящее время замалчивается. Будь то Роберт Китт, Хело Мейгас или любой другой бывший топ-менеджер», - сказал Паурман.
«Примечательно, что в отношении финансовых транзакций находящихся под действием санкций российских компаний и миллионов, потерянных доверчивыми эстонскими инвесторами в Румынии, царит молчание», - добавил Паурман.
«В настоящее время проводится несколько судебных расследований, результаты которых неизвестны, но, скорее всего, появится новая информация. В то же время, одна из основ коммуникации заключается в том, что слова того, кто заговорит первым, имеют большее влияние. Хело Мейгас, Роберт Китт и несколько других высших руководителей банковского дела в настоящее время являются единственными, кто может спасти репутацию Эстонии», - сказал Паурман.