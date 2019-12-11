Чавушоглу: в случае отказа США продавать F-35 Турции, она может обратиться к России

Турция может обратиться к России за альтернативой американским истребителям F-35, если Вашингтон откажется поставлять их Анкаре, заявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"С-400 - это система для обороны, а не атак. Россия может предоставить альтернативу истребителям F-35, если США откажутся продавать их Турции", - сказал министр, которого цитирует Daily Sabah.
Турецкие чиновники ранее заявляли, что рассмотрят возможность покупки самолетов российского производства, таких как многоцелевой истребитель Су-35, если США не изменят свою позицию.
США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. В итоге США исключили Турцию из программы создания F-35 после покупки Анкарой российских С-400.
Руководство Турции исключило отказ от российских систем С-400. Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.
6 декабря директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил "Интерфаксу", что Россия и Турция продолжают консультации по поводу поставки истребителей, Москва готова предложить конкурентную цену.
"Консультации продолжаются. Мы готовы предложить конкурентные цены по истребителям", - сказал он, отвечая на вопрос о переговорах с Турцией по поводу поставки истребителей.
"В целом наше сотрудничество можно оценивать не только через призму С-400, у нас и другие темы есть на повестке дня", - заявил Шугаев.
Многофункциональный истребитель Су-35 поколения "4++" и истребитель пятого поколения Су-57 показали президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в конце августа на подмосковном авиасалоне "МАКС-2019". Турция заявила об интересе к этим самолетам.
Президент Турции заявил, что Анкара рассмотрит возможность покупки Су-35 и Су-57, если стране не удастся получить американские F-35.
Шугаев также заявил 6 декабря "Интерфаксу", что Россия и Турция с высокой долей вероятности подпишут в 2020 году контракт на поставку Анкаре дополнительной партии систем ПВО С-400 "Триумф".