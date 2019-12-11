Google назвал самые популярные поисковые запросы эстонцев за 2019 год

Чаще всего жители Эстонии в уходящем году гуглили имя Виктора Кроне, который представлял Эстонию на конкурсе Евровидение. Второе место - у певицы Мадонны. На третьем место, как сообщает Google, некто по имени Ингер Фридолин - это молодая эстонская певица.