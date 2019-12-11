Ср, 11.12.2019
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Google назвал самые популярные поисковые запросы эстонцев за 2019 год

Виктор Кроне

ФОТО: Madis Sinivee

Крупнейшая в мире поисковая система Google опубликовала самые популярные среди эстонцев результаты поиска за 2019 год.

Чаще всего жители Эстонии в уходящем году гуглили имя Виктора Кроне, который представлял Эстонию на конкурсе Евровидение. Второе место - у певицы Мадонны. На третьем место, как  сообщает Google, некто по имени Ингер Фридолин - это молодая эстонская певица.

В первой десятке оказались, к примеру, режиссер Кристофер Нолан, чей последний фильм «Tenet» снимался в Таллинне, и экологическая активистка Грета Тунберг.

Среди наиболее популярных ключевых слов - «Выборы-2019»,  затем «Евровидение» и «Фестиваль песни». Rannamaja (реалити-шоу канала TV3) на четвертом месте, а Eesti Laul- на пятом.

Лидерство среди событий принадлежит выборам, конкурсу  Евровидение, далее идут конкурс Eesti Laul и выборы в Европарламент.

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