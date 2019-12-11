С 1 января изменится Таллиннский телефон городской помощи

С 1 января прекратит работу Таллиннский телефон городской помощи 1345, получить ответы на все вопросы, касающиеся жизни в столице, можно будет по номеру 14410, сообщил руководитель Департамента муниципальной полиции Айвар Тоомпере на сегодняшней пресс-конференции по итогам заседания горуправы.
«В интересах лучшего обслуживания горожан, ответы на все вопросы, касающиеся Таллинна, теперь можно получить по общему номеру. Если до сих пор на вопросы горожан отвечал центр тревоги, то в конце этого года обслуживание по номеру 1345 прекращается, а с 1 января 2020 года услугу будет оказывать Таллиннский департамент муниципальной полиции по короткому номеру 14410», - сказал Тоомпере.
Задача телефонной службы – помогать таллиннцам в решении вопросов сферы городского хозяйства, начиная от аварий техносетей и ухода за дорогами и улицами, заканчивая прерыванием жизненно необходимых услуг.
«Диапазон вопросов очень широк и охватывает сферу услуг, оказываемых городом, и другую помощь, будь то открытые канализационные люки, отсутствие уличного освещения, порядок и уход за улицами, скользкие тротуары или опасные сосульки, вывоз мусора или засорение городской среды, организация движения, услуги такси и т.д.» - рассказал Тоомпере, добавив, что служба стремится помочь каждому человеку.
Таллиннский телефон городской помощи работает круглосуточно без выходных.
Услуга останется платной в соответствии с тарифами оператора, цена звонка с мобильного и настольного телефонов почти не различается: минута разговора стоит около 0.23 евро.
До августа позвонивший на номер 1345 будет получать информацию о том, что новый телефон – 14410. С вопросами, касающимися других местных самоуправлений, просят обращаться в соответствующее местное самоуправление.