Prisma ошиблась: покупатели переплатили, но могут вернуть деньги

Так, игра «Alias. Вечеринка для детей» на эстонском языке стоила 14.90 евро, а на русском — на евро дороже, «Alias. Кто я?» на эстонском — 14.90 евро, а на русском — на два евро дороже; игра «Словесные гонки» на эстонском стоила 13.90, а на русском — на два евро дороже.

Руководитель по связям с общественностью Prisma Peremarket AS Пирет Ланкотс сказала, что благодаря полученному от Rus.Postimees сообщению ошибка на ценниках устранена. «Спасибо, что обратили внимание на разницу в ценах. Prisma намерена предлагать одинаковые настольные игры на эстонском и русском языках по одной цене, мы исправили допущенную нами ошибку и снизили стоимость товаров на русском языке. Теперь все эти игры стоят 14.90 евро, - уточнила Ланкотс. - Мы готовы компенсировать разницу в цене на основании предъявленного чека. Приносим извинения за произошедшее».