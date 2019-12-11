Спасательный департамент о тартуском пожаре: вызывает вопросы очень быстрое распространение огня

«Прежде всего, я хочу выразить глубокие соболезнования родственниками погибших от лица всего Спасательного департамента. Я сам 27 лет отработал спасателем и в жизни сталкивался с разными несчастными случаями, но насколько трагического происшествия в Эстонии не было давно. Гибели всей семьи за время моей работы не случалось. В любом случае, речь идет об очень серьезном несчастном случае. Конечно, такие события оказывают влияние и на профессионалов»,- отметил генеральный директор.

Таммеару подтвердил, что полиция и прокуратура проводят расследование, и причины произошедшего выясняются: «Процесс следствия длинный и сложный, задействованы и наши следователи. В данный момент мы можем утверждать только одно: к сожалению, этих людей уже не вернуть».

Генеральный директор призвал всех критическим взглядом осмотреть свой дом: «Мы сами можем осмотреть свой дом и дома родственников. В порядке ли печи и электросистемы, работает ли дымовой датчик? Есть ли датчик угарного дыма. Это элементарные вещи». Он додавил, что в рождественский период полезнее пользоваться электронными свечами: «Это маленькие, но очень важные вещи, которые мы можем сделать, и на что обращать внимание каждый день».

Известно, что спасателей вызвал сосед: «Стадия пожара была уже такой, что, когда через шесть минут спасатели прибыли на место, дом был объят пламенем, и команда спасателей уже не смогла войти в него. К сожалению, спасти не удалось никого». Таммеару сказал, что в опасности был и соседний дом, но эта опасность была ликвидирована.

«Спасатели прибыли на место через шесть минут и сразу начали оперативную работу по спасению. Но, действительно, нашей команде не удалось войти в дом, поскольку температура была очень высокой, а пожар уже развился очень далеко».

Он отметил, что сейчас вопросов больше, чем ответов: «Все же остается вопрос, почему этот пожар начался, и почему смог развиться так, что этого никто не заметил. Вопрос и в том, почему люди не смогли выйти из дома».

«Мы не знаем, насколько быстро там пожар развивался, что по какой-то причине находящиеся в доме люди сами не узнали о нем. Мы сегодня не можем сказать, был там дымовой датчик, или нет. Были ли другие средства, чтобы узнать о возгорании», - сказал Куно Таммеару и заверил, что все это должно выяснить следствие.