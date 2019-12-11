Субсидии на электромобили быть: министр подписал важное постановление

Это значит, что уже в декабре первые желающие смогут приобрести электромобиль, воспользовавшись льготой в размере 5000 евро.

Центр инвестиций в окружающую среду (KIK) объявит о начале этапа подачи заявок на субсидию после того, как вступит в силу постановление министра, то есть через три дня после его публикации в Riigi Teataja (Государственный вестник).

После объявления начала этапа подачи заявки, через 30 дней в специальной среде э-дотаций (e-toetus) появится возможность оформления заявки. Это сделано для того, чтобы у желающего сделать заявку было достаточно времени спокойно обдумать свое решение. Ходатайства будут рассматриваться по мере их поступления.