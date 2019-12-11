Субсидии на электромобили быть: министр подписал важное постановление

В среду министр окружающей среды Рене Кокк подписал постановление о выделении государственной субсидии на покупку электромобилей в размере 1,2 млн евро.
Это значит, что уже в декабре первые желающие смогут приобрести электромобиль, воспользовавшись льготой в размере 5000 евро.
Центр инвестиций в окружающую среду (KIK) объявит о начале этапа подачи заявок на субсидию после того, как вступит в силу постановление министра, то есть через три дня после его публикации в Riigi Teataja (Государственный вестник).
После объявления начала этапа подачи заявки, через 30 дней в специальной среде э-дотаций (e-toetus) появится возможность оформления заявки. Это сделано для того, чтобы у желающего сделать заявку было достаточно времени спокойно обдумать свое решение. Ходатайства будут рассматриваться по мере их поступления.
Как сообщалось ранее, на субсидию запланировано 1,2 млн евро из доходов от продажи квот на эмиссию в течение 2019 года. «Если посмотреть на наши климатические и экологические цели, то электротранспорт играет большую роль в том, чтобы мы их достигли. Наш интерес заключается в том, чтобы по возможности больше людей могли ездить на машинах с нейтральным уровнем выбросов", – сказал советник по энергетике Министерства окружающей среды Март Раамат.