Известный эстонский автодилер ходит по рукам от одной финской фирмы к другой

Генеральный директор Veho в странах Балтии Кеннет Найман ранее говорил, что продажа позволит компании сосредоточиться на приобретении и развитии Silberauto в Прибалтике, а также на представлении и продаже автомобилей Mercedes-Benz.

По соглашению сторон стоимость сделки и другие дополнительные детали являются конфиденциальными. Сделка включает в себя права на импорт Citroën в Эстонии, Латвии и Литве, а также дилерские центры Citröen и Honda в Эстонии.

Смена владельца не повлияет на клиентов Citroën и Honda, все сотрудники Veho Estonia переходят под новое управление вместе с остальным бизнесом.

Auto-Bon Oy является импортером автомобилей Peugeot и Citroën в Финляндии с 2017 года. В Эстонии, Латвии и Литве Auto-Bon Peugeot вступила во владение импортным бизнесом летом 2018 года, когда приобрела принадлежавшую датчанам компанию KW Bruun Eesti OÜ.

Veho была основана в 1939 году в Финляндии, она работает также в Швеции и странах Балтии. Деятельность Veho включает в себя различные транспортные услуги и решения, начиная от легковых автомобилей до тяжелых транспортных средств.