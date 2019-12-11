Известный эстонский автодилер ходит по рукам от одной финской фирмы к другой

Департамент конкуренции во вторник выдал входящему в концерн Bassadone Automotive Nordic финскому предприятию Auto-Bon Oy разрешение на приобретение акционерного общества Veho Eesti, которое специализируется на продаже и обслуживании автомобилей Citroën в странах Балтии и автомобилей Honda в Эстонии, пишет Postimees.
Генеральный директор Veho в странах Балтии Кеннет Найман ранее говорил, что продажа позволит компании сосредоточиться на приобретении и развитии Silberauto в Прибалтике, а также на представлении и продаже автомобилей Mercedes-Benz.
По соглашению сторон стоимость сделки и другие дополнительные детали являются конфиденциальными. Сделка включает в себя права на импорт Citroën в Эстонии, Латвии и Литве, а также дилерские центры Citröen и Honda в Эстонии.
Смена владельца не повлияет на клиентов Citroën и Honda, все сотрудники Veho Estonia переходят под новое управление вместе с остальным бизнесом.
Auto-Bon Oy является импортером автомобилей Peugeot и Citroën в Финляндии с 2017 года. В Эстонии, Латвии и Литве Auto-Bon Peugeot вступила во владение импортным бизнесом летом 2018 года, когда приобрела принадлежавшую датчанам компанию KW Bruun Eesti OÜ.
Veho была основана в 1939 году в Финляндии, она работает также в Швеции и странах Балтии. Деятельность Veho включает в себя различные транспортные услуги и решения, начиная от легковых автомобилей до тяжелых транспортных средств.
Veho Eesti была основана в 1992 году. Компания импортирует легковые и коммерческие автомобили Citroën в Эстонию, Латвию и Литву. Кроме того, компания занимается розничной продажей Honda в Таллинне. В прошлом году оборот Veho Estonia достиг 74 миллионов евро, в компании работает 121 человек.