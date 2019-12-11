Фото и видео: первая в мире подводная вилла на Мальдивах

The Muraka — это роскошная двухэтажная вилла отеля Conrad Maldives Rangali Island на Мальдивах. Ее уникальной особенностью является погруженная почти на пятьметров под воду главная спальня с ванной комнатой и гардеробной. Теперь гости отеля могут наблюдать за морской жизнью в Индийском океане, принимая ванну или просто отдыхая.

Над водой расположен верхний этаж с кухней, гостиной, столовой и тремя спальнями. Главная же спальня погружена под воду и заключена в закругленные акриловые стены толщиной 17 сантиметров.

Мальдивские острова известны своими безупречными пляжами, где вид на океан захватывает дух. Но это только половина красоты атоллов. Вторая половина скрыта под водой. Подводной экосистемой Аравийского моря теперь можно насладиться, не ныряя и не покидая своей виллы.

ФОТО: hqroom.ru

Гости прибывают к вилле на частном гидросамолете и следуют по деревянному мостику на верхний этаж. По винтовой лестнице с окнами в море или на лифте спускаются под воду к сьюту площадью 100 квадратных метров, включающему спальню, ванную, гардеробную и зону отдыха. Конструкция весом 600 тонн с помощью крана помещена в воду, где закреплена на бетонных сваях.

ФОТО: hqroom.ru

Дизайнер Юдзи Ямадзаки, который отвечал за интерьеры The Muraka, выбрал темную эстетику, включая большое количество кожаных элементов и ковровых покрытий. Каждая часть интерьера была тщательно измерена, смоделирована и установлена. Темная штора была сделана на заказ, чтобы обеспечить полное затемнение. Пожарная лестница и тревожная кнопка также добавлены в проект.

ФОТО: hqroom.ru