Внимание: Рийгикогу изменил Закон о подоходном налоге

Люди, получившие выходное пособие по сокращению или пособие по родам в четвертом квартале, из соображений налогообложения смогут перенести часть выплат пособия на следующий год, чтобы использовать не облагаемый налогом доход в прежнем объеме.

При переносе части выплат на следующий год с точки зрения налогообложения будет достигнута ситуация, когда пособие по родам или выходное пособие по сокращению будет выплачиваться ежемесячно. От подоходного налога будут освобождены выплачиваемые из государственного бюджета пособия многодетным семьям для улучшения жилищных условий и пособия на повышение энергетической эффективности в малых жилых помещениях.

Согласно закону, не будет сокращен объем дополнительного не облагаемого подоходным налогом дохода за ребенка, получающего пенсию по потере кормильца или народную пенсию по потере кормильца. Объем дополнительного не облагаемого подоходным налогом дохода при рождении третьего ребенка увеличится на 100 евро в месяц.

Закон также перенимает директиву ЕС о разночтениях в налогообложении с третьими странами. Цель – избежать двойного налогообложения, к которому приводят различия в классификации финансовых инструментов, налогов и подразделений в различных юрисдикциях; различия в распределении налогов между главной конторой и постоянным местом деятельности или между разными постоянными местами деятельности одного подразделения.

Поскольку такие разночтения могут привести к двойному списанию или списанию без учета полученного дохода, в законе предусматриваются нормы, согласно которым в зависимости от ситуации либо налогом облагаются платеж, расходы или убытки, которые можно списать в другом государстве или которые освобождены от подоходного налога в другом государстве; либо запрещается освобождать от уплаты подоходного налога доход, который списан в другом государстве или освобожден там от уплаты подоходного налога.

Исходя из цели директивы устранить двойное налогообложение и обеспечить обложение налогом прибыли, которую получают коммерческие объединения, в дальнейшем полученные за рубежом дивиденды будут освобождены от подоходного налога в Эстонии лишь в случае, если подоходный налог с дивидендов удержан или же подоходный налог уплачен с прибыли, которая является основанием для выплаты дивидендов.

Помимо этого, физическое лицо-резидент, получившее доход за рубежом, в т.ч. пенсию, имеет право на списание облагаемого налогом дохода, схожее с правами на списание облагаемого налогом дохода в Эстонии. Такие же права имеют резиденты стран Европейского экономического пространства, получающие доходы в Эстонии. В настоящий момент списание облагаемого доходом налога в Эстонии ограничено пропорционально доле облагаемого в Эстонии дохода от облагаемого налогом дохода за весь период налогообложения. Благодаря поправкам все списания можно будет делать в полном объеме вне зависимости от того, какой процент дохода получен в Эстонии.

Срок представления деклараций о доходе для физических лиц, нерезидентов, лиц, управляющих инвестиционными фондами на основании договора, и фондов акционерных обществ будет продлен до 30 апреля. Срок уплаты подоходного налога и возврата переплаченного налога – до 1 октября. Также предел авансовых выплат физического лица-предпринимателя будет увеличен с 64 до 300 евро.