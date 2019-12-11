Юферева-Скуратовски: внешняя политика Эстонии как один большой вызов

Однако я хочу подчеркнуть, что в нашей стране эстонско-российские отношения на высоком политическом уровне и на уровне народной дипломатии не только не идут рука об руку, но и не должны идти. На уровне президента, некоторых министров и политиков то и дело раздаются противоречивые и критические сигналы и посылы, которые способствуют поддержанию прохладных отношений с восточным соседом. Я имею в виду реакцию на возвращение России в ПАСЕ права голоса и громкие территориальные претензии со стороны ряда политиков и высших государственных чиновников. В то же самое время связи между двумя государствами в области образования, культуры и туризма развиваются активно и конструктивно. На муниципальном уровне крепятся отношения между эстонскими и российскими городами и районами. Нельзя недооценивать встречи министра экономики Таави Ааса и министра образования Майлис Репс с российскими коллегами на экономическом и образовательном форумах. Запуск услуги электронных виз с российской стороны также говорит о том, что восточный сосед заинтересован в привлечении туристов из Эстонии и желает, чтобы для наших людей путешествие в Россию стало бы таким же простым и удобным, как поездка в Берлин на выходные. В этом направлении я вижу большой потенциал для сотрудничества – как увеличить пропускную способность на эстонско-российской границе для туристов.