Море зовет! На острове Вормси продается идеальный хутор для жизни вдали от шума и пыли

Полностью реновированный хутор, принадлежавший когда-то эстонским прибрежным шведам, покоряет прекрасной природой и атмосферой. Хутор Хольми имеет площадь 3842 м2, на участке два строения. К этой единице недвижимости прибавляем еще 8168 м2 с хутором Хийопи - и получаем выставленный на продажу объект.

Хутор Хольми. ФОТО: KV.EE

Площадь главного дома, каменного и двухэтажного, составляет 125 м2. На первом этаже находятся спальня, душевая и открытая кухня-гостиная. На втором этаже ждут новых хозяев две спальни и ванная.

Хутор Хольми. ФОТО: KV.EE

Гостиную отапливает большой камин и дровяная плита, в ванной есть подогрев пола. В доме работает быстрое интернет-соединение, а на всю территорию распространяется Wi-Fi.

Хутор Хольми. ФОТО: KV.EE

Площадь соседнего дома - 126 м2. На первом этаже - баня, ванная и комната отдыха. Наверху - две спальни и чулан. Это здание окружает солнечная терраса. Первый этаж этого дома отапливает большой камин, а на втором этаже установлены электрорадиаторы.

Хутор Хольми. ФОТО: KV.EE

Банное здание в летний период можно использовать как отдельный жилой дом. Всего там десять спальных мест.

Хутор Хольми. ФОТО: KV.EE

На участке также находятся погреб и отреставрированное основание старого колодца. Все на этом хуторе дышит стариной, восстановленной с любовью и заботой, что создает необыкновенную атмосферу.

Хутор Хольми. ФОТО: KV.EE

Если новый собственник пожелает, на территории хутора Хийопи можно построить еще один жилой дом. Оба участка имеют хорошее сообщение с кольцевым шоссе. Хутор расположен на краю деревни, автобусная остановка в сотне метров, а море - на расстоянии 1,7 километров.

Хутор Хольми. ФОТО: KV.EE