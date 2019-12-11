Ср, 11.12.2019
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  • Подозреваемый в поджогах в Нарве и Нарва-Йыэсуу бывший священник арестован

Подозреваемый в поджогах в Нарве и Нарва-Йыэсуу бывший священник арестован

Вируский уездный суд.

ФОТО: Põhjarannik

Вируский уездный суд выдал санкцию на арест 27-летнего бывшего священника Алексея Пидвысоцкого, которого подозревают в нескольких поджогах в Нарве и Нарва-Йыэсуу, передает Rus.ERR.

По решению суда мужчина арестован на два месяца. 

По данным властей, в воскресенье, 9 декабря, мужчина поджог дом на улице Йыэ в Нарве, в котором находилась его 62-летняя мать, поставив тем самым жизнь женщины под угрозу.

Также мужчину подозревают в том, что днем ранее он украл чашу стоимостью 350 евро из Нарвской православной церкви.

По данным Вируской окружной прокуратуры, 29 ноября произошел поджег части хозяйского здания церкви, расположенной на улице Вабадузе в Нарва-Йыэсуу. 

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