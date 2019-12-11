Подозреваемый в поджогах в Нарве и Нарва-Йыэсуу бывший священник арестован

По решению суда мужчина арестован на два месяца.

По данным властей, в воскресенье, 9 декабря, мужчина поджог дом на улице Йыэ в Нарве, в котором находилась его 62-летняя мать, поставив тем самым жизнь женщины под угрозу.

Также мужчину подозревают в том, что днем ранее он украл чашу стоимостью 350 евро из Нарвской православной церкви.