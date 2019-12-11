Они возвращаются: Рийгикогу аннулировал запрет на наружную политическую рекламу

Одобренная сегодня поправка к закону касается выборов как в Европейский парламент и Рийгикогу, так и местные самоуправления. С принятием поправок торопились, поскольку на местные выборы, которые пройдут уже в 2021 году, хотели пойти уже по новым правилам. Сохранился запрет на агитацию или рекламу непосредственно на избирательных участках.

Последним красочным примером нарушения запрета на предвыборную агитацию была передача «Räägime asjast», вышедшая в день европейских выборов на радиостанции TRE Raadio, в которой ключевые фигуры партии EKRE, министр внутренних дел Март Хельме и министр финансов Мартин Хельме, призывали людей голосовать за их партию. В качестве наказания оба министра получили штраф в размере 128 евро. В дальнейшем за такое поведение наказывать не будут.

Вопрос целесообразности ограничения на предвыборную агитацию в последнее время поднимался и в парламенте, и со стороны канцлера юстиции. В ситуации, когда предвыборная реклама в больше степени проходит в интернете, сложно и нецелесообразно требовать, чтобы в день выборов рекламу не публиковали. На последних выборах во время досрочного голосования свои голоса успели отдать 39,3 процента избирателей.

Одной из целей запрета на уличную рекламу было снизить расходы на предвыборные кампании, а также долю денег в достижении политической власти. Средством влияния принятого в 2005 году закона отметили то, что при принятии законопроекта исчезнут получившие известность на предыдущих выборах предвыборные плакаты величиной с дом, а также безвыборочная установка плакатов на стенах домов. «Снизится обычное использование маркетинговых фирм в предвыборной кампании и увеличится политическая аргументация», - говорилось в пояснительной записке.

В 2017 году канцлер юстиции Юлле Мадизе обратилась в Рийгикогу, попросив отметить запрет на уличную рекламу. Она отметила, что предвыборные кампании не стали более содержательными, также такой запрет значительно ограничивает, особенно во время местных выборов, возможности их участников.

По поводу нарушения ограничения на предвыборную агитацию и запрета уличной рекламы во время выборов 2019 года полиция возбудила одно административное дело, а сообщений поступило 32. Во время выборов в Европейский парламент были возбуждены два административных дела из-за нарушения ограничения на агитацию, сообщений поступило 16. Ходатайств о разъяснении поступило 47. Таким образом была значительно увеличена нагрузка на полицию.

Обязанность подавать отчеты о предвыборной кампании для партий сохранится, в них по-прежнему нужно будет указывать и расходы на рекламу. Закон вступит в силу в общем порядке, то есть на десятый день после опубликования в Riigi Teataja. При подготовке вступления закона в силу пытались учесть, что это должно произойти как можно быстрее, поскольку поправки к Закону о выборах нужно былоприняты за определенный срок до выборов. Договоры на заказ предвыборной рекламы заключаются задолго до выборов, а потому после вступления закона в силу должен быть достаточной период времени для работы. Следующие выборы будут выборами в местные самоуправления, и они пройдут в 2021 году.