Стартапы и IT-фирмы заключили полусекретное соглашение

«Практически весь договор предназначен для внутреннего использования», - сказала пресс-секретарь союза Кристи Семидор.

Она впрочем, была готова опубликовать основные положения нового соглашения о сотрудничестве. Согласно им, стороны будут координировать свои публичные позиции и работу по связям с общественностью, обмениваться статистической информацией, пытаться согласовать взаимоприемлемые условия для развития технологического сектора и организовывать совместные мероприятия.

В случае совместных проектов, которые требуют больше затраченного времени или финансовых ресурсов с одной или обеих сторон, чем ожидаемый обмен информацией, вклад сторон в конкретный проект должен быть согласован отдельно в письменной форме до того, как будут понесены расходы.

Эстонский союз информационных технологий и телекоммуникаций объединяет 96 компаний, на долю которых приходится более 67 процентов общего оборота IT-сектора в Эстонии. Клуб, объединяющий основателей эстонских стартапов, насчитывает более 100 частных предпринимателей.

«Тот факт, что мы действуем чуть по отдельности, обусловлен спецификой, интересами и возможностями стартапов и компаний, которые уже зарекомендовали себя на рынке», - сказал президент союза Андре Крулл.