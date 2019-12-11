Эрдоган заявил о присутствии ЧВК Вагнера в Ливии и готовности ввести туда турецкие войска

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Анкаре заявил о присутствии в Ливии наемников российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера и о готовности ввести в эту страну турецкие войска по запросу ливийского Правительства национального согласия (ПНС), передает Newsru.com. Прямую трансляцию вел телеканал Habertürk, расшифровку фрагмента опубликовала турецкая служба Би-би-си.
"Вы знаете, что у России есть компания "Вагнер". Россия отправила в Ливию эти силы безопасности. Если Ливия направит нам такой запрос, мы, особенно после заключения договора о военной безопасности, можем направить достаточное количество наших частей", заявил Эрдоган, слова которого приводит Telegram-канал "Повестка дня Турции".
Эрдоган также предложил президенту РФ Владимиру Путину провести телефонный разговор, чтобы обсудить ситуацию вокруг наступления поддерживаемого Россией фельдмаршала Халифы Хафтара на Триполи. Призыв к диалогу прозвучал на фоне опасений, что ливийская столица может пасть при поддержке России к Новому году, пишет "Коммерсант".
Официально представители ливийской армии отказываются говорить о каких-либо сроках окончания операции, учитывая, что все предыдущие прогнозы не сбылись. По мнению президента Турции, если позиция Москвы относительно Ливии не изменится, эта страна может превратиться "во вторую Сирию".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку телефонного разговора между Путиным и Эрдоганом. По словам Пескова, Россия приветствует все инициативы, которые могут способствовать урегулированию в Ливии. Впрочем, в Триполи этому не верят.
Так министр иностранных дел ПНС Мухаммед Сияла не исключил, что Триполи может пасть из-за военной поддержки, которую оказывают российские наемники Халифе Хафтару. Политик считает, что несмотря на слова Москвы о поддержке инициатив Совбеза ООН по урегулированию в Ливии, "проблема в том, что Россия заявляет одно, а затем на поле делает что-то другое". "Безусловно, для России Ливия имеет стратегическое значение, и она стремится закрепиться в стране", - подчеркнул он.
Позицию ПНС полностью поддерживают в Вашингтоне. За последние недели США неоднократно обвиняли Москву в использовании ливийского конфликта в своих интересах, а Конгресс США планирует введение новых санкций против России, касающихся ЧВК Вагнера и связанных с ней лиц.
По словам спецпосланника генсека ООН по Ливии Гасана Саламе, напряженность в отношениях между США и Россией в связи с возможным участием ЧВК в ливийском конфликте стала одним из препятствий для его работы. Он отказался подтвердить или опровергнуть факт присутствия российских наемников в Ливии, отметив, что оружие в Ливию "поступает отовсюду", а также обратил внимание на рост американских интересов к ливийской проблематике.
Если до последнего времени США в основном волновали "борьба с терроризмом и нормальный поток добычи нефти" в Ливии, то в ноябре американские дипломаты встречались как с представителями Триполи, так и с Халифой Хафтаром. На фоне этих переговоров неизменно звучали обвинения в адрес России во вмешательстве в ливийский конфликт.
По оценкам СМИ, США давно надеются рассорить Москву и Анкару, не без оснований считая, что их союз коренным образом изменил ситуацию в Сирии. Изначально Россия и Турция придерживались разных позиций по сирийскому конфликту, однако сочли сотрудничество взаимовыгодным. В результате этого союза, к которому присоединился и Тегеран, удалось вернуть под контроль Дамаска значительную часть территории Сирии, а также не допустить полномасштабных военных конфликтов на севере этой страны. Кроме того, была запущена работа сирийского Конституционного комитета.
Впрочем, отношения среди партнеров складываются непросто. Так во вторник в ходе очередного раунда переговоров в "астанинском формате" спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, комментируя очередную эскалацию в Идлибе и обстрелы приграничных с ним районов, отметил, что это зона ответственности Турции. По его мнению, надо воздействовать на "турецких партнеров с тем, чтобы те проводили соответствующую работу с теми вооруженными группами, которые осуществляют такую провокацию".
Он напомнил, что накануне из Идлиба был осуществлен артиллерийский обстрел жилых районов Алеппо, в результате которого погибли мирные жители. "Это недопустимо. Конечно, этому надо поставить заслон", - подчеркнул он. Одновременно сирийские оппозиционные СМИ сообщали в последние дни об участившихся бомбардировках Идлиба со стороны правительственной армии при поддержке российской авиации, в ходе которых также пострадали гражданские лица. Есть и другие вопросы, вызывающие разногласия между сторонами.
Тем не менее до сих пор все три участника "астанинского формата" и в первую очередь Турция и Россия всегда находили компромисс. Эксперты не исключают, что теперь поле для сделок будет включать и Ливию. Примечательно, что стремление избежать "ливийского сценария" стало одной из причин вмешательства России в сирийский конфликт. Теперь Анкара говорит о недопустимости "сирийского сценария" в Ливии. Как полагает сотрудник Центра ближневосточных стратегических исследований (ORSAM) в Анкаре Ойтун Орхан, в ливийском вопросе Россия и Турция оказались по разные стороны баррикад и, если Анкара отправит своих военных в Ливию, Россия и Турция могут снова оказаться в условиях конфронтации, как это уже было в Сирии. Кроме того, ситуация в Ливии задевает Египет, который считается одним из самых важных партнеров России на Ближнем Востоке и в Африке.
Хотя российский МИД неоднократно отрицал присутствие наемников ЧВК Вагнера в регионе, в начале октября сообщалось, что во время авианалета в Ливии погибли несколько десятков российских наемников. СМИ удалось узнать имена нескольких погибших - Артем Невьянцев с позывным "Халк", Игнат Боричев ("Беня") и Денис с позывным "Вектор" (фамилия неизвестна) из станицы Кущевской, а также 27-летний Глеб Зверев из Йошкар-Олы.
Кроме того, во время боевых действий был тяжело ранен командир отряда ЧВК Вагнера Александр Кузнецов, который был запечатлен на фотографии вместе с Путиным на приеме в Кремле в декабре 2016 года, когда ему и еще трем бойцам ЧВК Вагнера вручили государственные награды.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в начале сентября в Ливию прибыли еще свыше сотни бойцов ЧВК Вагнера для оказания поддержки Ливийской национальной армии (ЛНА) генерала Халифы Хафтара, которые осадили столицу республики Триполи. Сам город контролируется признанным международным сообществом Правительством национального согласия. Поддержку ему оказывают западная коалиция во главе с США и Турция. В начале марта этого года британская газета The Telegraph сообщала, что численность наемников ЧВК Вагнера в Ливии составляла на тот момент около 300 человек.