Эрдоган заявил о присутствии ЧВК Вагнера в Ливии и готовности ввести туда турецкие войска

Впрочем, отношения среди партнеров складываются непросто. Так во вторник в ходе очередного раунда переговоров в "астанинском формате" спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, комментируя очередную эскалацию в Идлибе и обстрелы приграничных с ним районов, отметил, что это зона ответственности Турции. По его мнению, надо воздействовать на "турецких партнеров с тем, чтобы те проводили соответствующую работу с теми вооруженными группами, которые осуществляют такую провокацию".

Он напомнил, что накануне из Идлиба был осуществлен артиллерийский обстрел жилых районов Алеппо, в результате которого погибли мирные жители. "Это недопустимо. Конечно, этому надо поставить заслон", - подчеркнул он. Одновременно сирийские оппозиционные СМИ сообщали в последние дни об участившихся бомбардировках Идлиба со стороны правительственной армии при поддержке российской авиации, в ходе которых также пострадали гражданские лица. Есть и другие вопросы, вызывающие разногласия между сторонами.

Тем не менее до сих пор все три участника "астанинского формата" и в первую очередь Турция и Россия всегда находили компромисс. Эксперты не исключают, что теперь поле для сделок будет включать и Ливию. Примечательно, что стремление избежать "ливийского сценария" стало одной из причин вмешательства России в сирийский конфликт. Теперь Анкара говорит о недопустимости "сирийского сценария" в Ливии. Как полагает сотрудник Центра ближневосточных стратегических исследований (ORSAM) в Анкаре Ойтун Орхан, в ливийском вопросе Россия и Турция оказались по разные стороны баррикад и, если Анкара отправит своих военных в Ливию, Россия и Турция могут снова оказаться в условиях конфронтации, как это уже было в Сирии. Кроме того, ситуация в Ливии задевает Египет, который считается одним из самых важных партнеров России на Ближнем Востоке и в Африке.

Хотя российский МИД неоднократно отрицал присутствие наемников ЧВК Вагнера в регионе, в начале октября сообщалось, что во время авианалета в Ливии погибли несколько десятков российских наемников. СМИ удалось узнать имена нескольких погибших - Артем Невьянцев с позывным "Халк", Игнат Боричев ("Беня") и Денис с позывным "Вектор" (фамилия неизвестна) из станицы Кущевской, а также 27-летний Глеб Зверев из Йошкар-Олы.

Кроме того, во время боевых действий был тяжело ранен командир отряда ЧВК Вагнера Александр Кузнецов, который был запечатлен на фотографии вместе с Путиным на приеме в Кремле в декабре 2016 года, когда ему и еще трем бойцам ЧВК Вагнера вручили государственные награды.