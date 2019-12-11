Керсти Кальюлайд выразила соболезнования близким погибшей в Тарту семьи

«Новость об этой трагедии стала печальным началом дня, - написала Кальюлайд на своей странице в Facebook . - Мои глубочайшие соболезнования близким и всем, кого коснулось это трагическое происшествие».

Президент призвала в канун рождественских праздников добавить к традиционным подаркам еще и дымовой датчик. «Люди добрые, приближаются рождественские праздники, и если вы знаете, что среди ваших близких, соседей, знакомых есть те, у кого дома еще не установлен дымовой датчик, то положите его под елку или в мешок с подарками!».