Керсти Кальюлайд выразила соболезнования близким погибшей в Тарту семьи

В среду, 11 декабря, президент Керсти Кальюлайд выразила соболезнования близким семьи, погибшей во время пожара в жилом доме в тартуском районе Ихасте.
«Новость об этой трагедии стала печальным началом дня, - написала Кальюлайд на своей странице в Facebook. - Мои глубочайшие соболезнования близким и всем, кого коснулось это трагическое происшествие».
Президент призвала в канун рождественских праздников добавить к традиционным подаркам еще и дымовой датчик. «Люди добрые, приближаются рождественские праздники, и если вы знаете, что среди ваших близких, соседей, знакомых есть те, у кого дома еще не установлен дымовой датчик, то положите его под елку или в мешок с подарками!».
В ночь на среду, незадолго до полуночи, в районе Ихасте города Тарту загорелся двухэтажный деревянный жилой дом, погибла жившая в нем семья из пяти человек. Погибли мать, отец и трое маленьких детей.