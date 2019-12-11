Издатель и его жена найдены мертвыми в Москве, есть версия об отравлении

Мать жены Рая приехала в квартиру и вызвала полицию и скорую помощь. "Прибывшие медики констатировали смерть. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Однако назначены гистологические экспертизы и патологоанатомическое вскрытие. Причину смерти можно будет установить после проведения этих процедур", - сказал собеседник агентства.

Команда журнала и пресс-служба банка "Тинькофф" уточнила, что Рай скончался 8 декабря. Издание приостановило выпуски на два дня, говорится на его странице в соцсети "ВКонтакте". "Уход Саши - это огромная человеческая потеря, Саша был классным человеком, крутым профессионалом и неутомимым генератором идей, настоящим сердцем "Т-Ж", - сказали порталу vc.ru в пресс-службе "Тинькофф". Компания окажет поддержку родным Рая и его осиротевшему сыну.

По данным Baza, основной версией смерти Рая и его супруги является тяжелое отравление. Что это было за вещество и как оно попало в организм, пока неизвестно. 9 декабря мать жены издателя несколько раз звонила дочери, но та не брала трубку. Вечером по телефону ответил пятилетний сын пары и сказал бабушке, что хочет есть, а "мама и папа долго спят".