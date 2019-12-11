Видео: в массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Самым серьезным происшествием стало массовое ДТП в районе 9 км автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз в Надеждинском районе. По предварительной информации, здесь столкнулись 48 автомобилей. Транспортные средства получили механические повреждения. Ранены семь человек, информирует краевое УМВД.

К вечеру 11 декабря ГИБДД все еще подсчитывало количество участников аварии, которая произошла утром. Участок трассы был перекрыт, сообщает портал VL.ru.

На дороге находились 34 пострадавших автомобиля, еще 14 - в овраге. Разбитые машины полностью перекрыли проезжую часть, движение из Надеждинского района в сторону Владивостока по низководному мосту было закрыто. Чтобы выпустить автомобили, застрявшие в пробке на трассе, пришлось разбирать леера.

Много столкновений произошло и на улицах краевого центра, но здесь обошлось без серьезных последствий. "Во Владивостоке не зарегистрировано крупных аварий, пострадавших нет, много аварий оформлено по "Европротоколу". Всего зафиксировано 61 ДТП", - уточнили ИА PrimaMedia в городском ГИБДД.

В городе было закрыто движение автотранспортных средств по улице Шефнера. Также на время непогоды введен запрет на въезд крупногабаритного и большегрузного автотранспорта на территорию дальневосточной столицы.