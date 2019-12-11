Строительная фирма известного бизнесмена потерпела крах: работники и деловые партнеры остались ни с чем

Волль добавил, что большинство проектов Timo Houses в этом году строятся на средства субподрядчиков. "Об этом свидетельствует тот факт, что требования кредиторов составляют почти половину годового оборота компании. Это непропорционально большая доля", - сказал он.

Стоимость бизнеса деревянных домов Когера составляет чуть более 2,7 миллионов евро. «Если вас интересует, буду ли я продолжать выпускать модульные дома, ответ будет отрицательным. Но я втайне надеюсь, что смогу еще раз проявить себя как предприниматель», - сказал Когер.

Выдающийся бизнесмен прошлой декады

Андрус Когер был одним из крупнейших бизнесменов строительного сектора Эстонии в прошлое десятилетие десятилетие. Он владел строительной компанией Koger ja Partnerid, оборот которой составлял миллиард крон и которая выигрывала тендер за тендером. Трудности фирмы начались в 2008 году, и после неудачного плана реорганизации Koger Koger ja Partnerid в 2013 году обанкротились.

Упадок строительной компании был, по словам Когера, обусловлен краткосрочной схемой финансирования, когда банки финансировали жилье только в период строительства, что означало необходимость быстрой продажи готовых домов. Когда с продажей жилья возникли перебои, схема краткосрочного финансирования быстро вызвала проблему.

В 2013 году он сказал изданию Eesti Päevaleht, что работает в строительном бизнесе почти 30 лет и что создание новой строительной компании выльется в «смехотворный беспомощный рывок». Однако он пообещал заняться экспортом. Как видно, тот же сценарий повторяется с Timo Houses OÜ.

