Строительная фирма известного бизнесмена потерпела крах: работники и деловые партнеры остались ни с чем

После того как бизнес бывшего крупного бизнесмена Андреса Когера по строительству деревянных домов загнулся, остались разгневанные работники, требующие недополученной зарплаты, и деловые партнеры, обвиняющие бизнесмена в мошенничестве, пишет Postimees.
В начале ноября Когер разослал в средства массовой информации пресс-релиз, в котором сообщалось, что план спасения его завода по производству деревянных домов провалился и что действовавшее шесть лет паевое товарищество Timo Houses OÜ обанкротилось. Один из крупнейших бизнесменов-строителей прошлого десятилетия попросил у сотрудников прощения за то, что не сумел защитить их от турбулентности. Вина за это якобы лежит на шведском рынке, где были ликвидированы государственные пакеты поддержки жилищного фонда, а слабая крона снизила покупательскую способность соседей. Хотя эти причины, действительно, нельзя игнорировать, из того, что говорят многие сотрудники и партнеры, складывается немного иная картина.
Денег не будет
В конце октября все сотрудники Timo Houses получили уведомление об сокращении, в котором говорилось, что они не получат зарплату за два месяца, окончательный расчет и другие выплаты. Затем более 20 сотрудников подали жалобу в комиссию по трудовым спорам для получения денег.
Собеседник Postimees Янно (имя изменено, настоящее имя известно редакции) работал в Timo Houses OÜ руководителем объекта, а затем заместителем руководителя проекта.
«Компания была довольно сильным игроком, коллектив был профессиональный», - похвалил Янно. Однако он винит руководство во главе с Когером в плохих управленческих решениях и интригах. «На самом деле, шведский рынок не был таким диким, как все любят говорить. У нас были клиенты. Если бы компания хотела продолжить, это было бы возможно», - считает он.
Претензия Янно в комиссию по трудовым спорам является одной из самых крупных и составляет 12 000 евро. Однако он смирился с тем, что, скорее всего, не увидит денег. «Одно дело оправдательное решение, другое дело, чтобы деньги фактически поступили на банковский счет, - сказал он. - Единственное место, откуда может прийти что-либо, это компенсация по банкротству от Кассы по безработице».
Но здесь есть одна загвоздка. Касса по безработице выплачивает компенсацию работникам только в том случае, если суд признал компанию банкротом. Хотя компания Timo Houses недавно подала в суд ходатайство о банкротстве, оно даже не было еще принято в производство, поэтому вполне вероятно, что объявление компании неплатежеспособной и, как следствие, выплата компенсаций работникам могут затянуться.
Если работники недополучили от 2 000 до 12 000 евро, у партнеров и субподрядчиков ситуация намного хуже. На данный момент у компании насчитывается около 100 кредиторов с требованиями на общую сумму в 8 миллионов евро. Одним из крупнейших кредиторов является принадлежащее медиамагнату Хансу Луйку паевое товарищество HHL Rühm: его претензии к фирме Когера оцениваются в 1,5 миллиона евро. Сам Луйк попросил Postimees отправить ему вопросы по электронной почте, после чего оказался неуловим.
Не хватило решительности
Электроэнергетическая компания KH Energia-Konsult выполнила электромонтажные работы для Timo Houses примерно на 800 000 евро, но не получила за это денег. Глава и владелец компании Хейно Харак, сотрудничавший с Когером еще в 1990-х годах, разочарован. «В начале лета, когда я в последний раз разговаривал с ним, он заверял, что справится с проблемами. С тех пор он не отвечал на мои звонки», - сказал он.
Харак признал, что ему следовало быть более решительным и прекратить сотрудничество раньше. Он объяснил, что поверил обещаниям Когера, поскольку тот был все-таки известным предпринимателем, который провел на рынке десятилетия. Хотя потеря 800 000 евро является большим ударом для малого бизнеса, компания старается продолжать работу.
Владелец и руководитель потерявшей почти 50 000 евро компании Module Pipes OÜ Ханнес Агурайуя был партнером Timo Houses OÜ с самого начала. Хотя платежи, как правило, задерживались, все удавалось как-то урегулировать. Этой весной, однако, стало видно, что деньги больше не приходят. «Мы заключили компромиссное соглашение, чтобы завершить существующие объекты и предоставить окончательный расчет, но эти соглашения также не были выполнены, и деньги мы так и не получили», - сказал глава сантехнической компании.
Та же самая история случилась с RK Bygg OÜ, требования которой составляют 80 000 евро. «Этим летом дела пошли наперекосяк, - сказал глава компании Райдо Конкси, который тоже считает оправдания Когера перед общественностью глупыми.
Но, пожалуй, сильнее всех пострадал Кристьян Волль, руководитель выполнявшей для Когера субподрядные работы фирмы Est Mercor OÜ. Она потеряла около полумиллиона евро из-за производителя деревянных домов. Ущерб был настолько велик, что компания сама начала санацию. Кроме того, в мае она подала в суд на Timo Houses.
Волль уверен, что когда Когер увидел, как дела фирмы катятся вниз, он начал целенаправленно опустошать компанию. Например, документы показывают, что в начале ноября Когер перевел лакомый участок земли На Тартуском шоссе, 84b из Timo Houses в новую компанию Manco Solutions OÜ, членом правления которой вскоре и стал.
Сам Когер в коротком письме Postimees ответил, что бизнес-модель Timo Houses не сработала. «Я, конечно, еще годами буду думать о том, что и как можно было сделать иначе», - сказал он.
Перекладывает вину на других
План реорганизации компании показывает, что трудности начались уже в 2017 году, когда в Швеции был остановлен крупный строительный проект. Убыток составил 2,5 миллиона евро. В 2019 году кризис наступил снова. Когер также называет в качестве его причин высокую конкуренцию, высокие налоги, давления на заработную плату и валютный риск, некомпетентных подрядчиков, а также руководителей проектов, которые предположительно допустили ошибки. Например, Когер привел в пример проект в Турку, где двухлетний бюджет был потрачен за год, и убыток составил два миллиона евро.
Субподрядчики Волль и Агурайуя говорят на это, что Когер должен взглянуть на себя. Они указали на многие ошибки, например, на ситуациии, когда дома отправлялись в Скандинавию достроенными наполовину. «Это означало, что вторая половина здания должна была быть завершена на месте в Швеции, где почасовая цена для строителя в три-четыре раза выше. Это раздувало бюджет», - пояснил Агурайуя.
Волль добавил, что большинство проектов Timo Houses в этом году строятся на средства субподрядчиков. "Об этом свидетельствует тот факт, что требования кредиторов составляют почти половину годового оборота компании. Это непропорционально большая доля", - сказал он.
Стоимость бизнеса деревянных домов Когера составляет чуть более 2,7 миллионов евро. «Если вас интересует, буду ли я продолжать выпускать модульные дома, ответ будет отрицательным. Но я втайне надеюсь, что смогу еще раз проявить себя как предприниматель», - сказал Когер.
Выдающийся бизнесмен прошлой декады
Андрус Когер был одним из крупнейших бизнесменов строительного сектора Эстонии в прошлое десятилетие десятилетие. Он владел строительной компанией Koger ja Partnerid, оборот которой составлял миллиард крон и которая выигрывала тендер за тендером. Трудности фирмы начались в 2008 году, и после неудачного плана реорганизации Koger Koger ja Partnerid в 2013 году обанкротились.
Упадок строительной компании был, по словам Когера, обусловлен краткосрочной схемой финансирования, когда банки финансировали жилье только в период строительства, что означало необходимость быстрой продажи готовых домов. Когда с продажей жилья возникли перебои, схема краткосрочного финансирования быстро вызвала проблему.
В 2013 году он сказал изданию Eesti Päevaleht, что работает в строительном бизнесе почти 30 лет и что создание новой строительной компании выльется в «смехотворный беспомощный рывок». Однако он пообещал заняться экспортом. Как видно, тот же сценарий повторяется с Timo Houses OÜ.