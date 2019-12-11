Рийгикогу принял госбюджет на 2020 год

По сравнению с текущим годом затраты из госбюджета вырастут приблизительно на 240 млн евро, а поступления - на 760 млн евро.

Проект госбюджета на 2020 год номинально сбалансирован. Структурно он также стремится к балансу: дефицит составляет 0,7 процента ВВП. К 2021 году структурный дефицит сократится до 0,2 процента, номинально бюджет будет составлен с профицитом.

Налоговое бремя составит в течение последующих лет 33,2 процента ВВП, а в 2022 году понизится до 32,7 процента ВВП. Долговое бремя правительственного сектора сократится в евро и по отношению к ВВП — с 8,8 процента за этот год в 2020 году оно понизится до 8 процентов. В абсолютных суммах это означает, что оно сократится с 2,4 до 2,3 млрд евро.