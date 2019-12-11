Соцдемы проголосовали против разрешения политрекламы в день выборов

Парламент Эстонии сегодня решил, что впредь в день выборов активная предвыборная агитация будет разрешена. Фракция Социал-демократической партии была единственной, все депутаты которой проголосовали против этого.

Раймонд Кальюлайд, выступивший от имени соцдемов на третьем чтении законопроекта, отметил, что никто так толком и не объяснил, почему понадобилось разрешать политическую агитацию в день выборов, и какая от этого польза.

«У политиков есть возможность разъяснять свои позиции 365 дней в году на протяжении четырех лет. Мы не должны отбирать у избирателей единственный свободный от агитации день», – подчеркнул Кальюлайд.

Помимо разрешения активной агитации в день выборов Рийгикогу также отменило действовавшие до сих пор временные ограничения на уличную предвыборную рекламу. Парламент также разрешил размещать агитационные материалы в помещениях, через которые избиратели заходят в место для голосования.