Бизнесвумен прокомментировала предъявленные ей подозрения в попытке присвоения восьми миллионов евро

Центральная криминальная полиция задержала по подозрению в отмывании денег Тийу Ярвисте и двоих сотрудников принадлежащей ей GFC Good Finance Company AS, двое задержанных арестованы по решению Харьюского уездного суда, Ярвисте также предъявлено подозрение в попытке присвоения имущества.
«Я не могу и не хочу верить, что сотрудники компании совершали такие подозрительные сделки», - сказала Äripäev Тийу Ярвисте, добавив, что она в шоке из-за предъявленного ей подозрения в незаконном присвоении восьми миллионов евро.
«Это были деньги на счете одного банка-корреспондента, которые Латвийское бюро по борьбе с отмыванием денег заморозило после того, как Финансовая инспекция Эстонии отозвала весной нашу лицензию. Мы хотели вернуть эти деньги клиенту, но не смогли», - пояснила Ярвисте.
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Тийу Ярвисте в течение сегодняшнего дня не ответила на письменные запросы и звонки Postimees.