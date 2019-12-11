Бизнесвумен прокомментировала предъявленные ей подозрения в попытке присвоения восьми миллионов евро

«Я не могу и не хочу верить, что сотрудники компании совершали такие подозрительные сделки», - сказала Äripäev Тийу Ярвисте, добавив, что она в шоке из-за предъявленного ей подозрения в незаконном присвоении восьми миллионов евро.

«Это были деньги на счете одного банка-корреспондента, которые Латвийское бюро по борьбе с отмыванием денег заморозило после того, как Финансовая инспекция Эстонии отозвала весной нашу лицензию. Мы хотели вернуть эти деньги клиенту, но не смогли», - пояснила Ярвисте.

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