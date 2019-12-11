Галерея и видео: взрыв на подстанции оставил спа-центр без электричества

По сообщению дежурного пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра Пирет Сейре, на расположенной на улице Сяэсе подстанции произошел взрыв, и вспыхнул небольшое возгорание, который ликвидировали спасатели. "На подстанции загорелось распределительное устройство, площадь пожара составляла несколько квадратных метров", - уточнила Сейре.

В Pärnu Postimees также позвонил возмущенный посетитель спа, который был недоволен тем, что на информационной стойке оставшейся без электричества части отеля не было о произошедшем никаких сведений - не объяснений, ни информации о том, когда будет восстановлено электричество.