Ср, 11.12.2019
Если мы говорим о радионуклидах в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Андрей Гудим
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  • Эстония
  • Галерея и видео: взрыв на подстанции оставил спа-центр без электричества

Галерея и видео: взрыв на подстанции оставил спа-центр без электричества

Сегодня в 17:21 спасателей вызвали на улицу Сяэсе в Пярну, где, как сообщалось, произошел взрыв, передает Pärnu Postimees.

По сообщению дежурного пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра Пирет Сейре, на расположенной на улице Сяэсе подстанции произошел взрыв, и вспыхнул небольшое возгорание, который ликвидировали спасатели. "На подстанции загорелось распределительное устройство, площадь пожара составляла несколько квадратных метров", - уточнила Сейре.

Из-за возгорания спа-отель Estonia остался без электричества. Когда электричество снова появится в отеле, неизвестно. Дальше произошедшим занимаются электрики.

Согласно карте сбоев Elektrilevi, без тока остался 51 клиент.

В Pärnu Postimees также позвонил возмущенный посетитель спа, который был недоволен тем, что на информационной стойке оставшейся без электричества части отеля не было о произошедшем никаких сведений - не объяснений, ни информации о том, когда будет восстановлено электричество.

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