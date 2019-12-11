Работа мобильных услуг Telia будет нарушена

С 21 часа в среду вечером в мобильной сети Telia нельзя будет заказывать новые услуги, открывать и закрывать SIM-карты, перенаправлять звонки и ограничивать мобильные звонки. Ограничения будут действовать до раннего утра в четверг, сообщила компания.

Рано утром в четверг, ориентировочно в период 4-5 часов, в мобильной сети возможны помехи входящих звонков. Кроме того, в период проведения работ нельзя будет пользоваться сайтом самообслуживания Telia. Работа всех этих услуг должна нормализоваться ориентировочно к 7 часам утра в четверг.

Если после проведения работ сохранятся помехи в работе мобильных услуг, Telia советует перезапустить телефон.