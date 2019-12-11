ЕС: Эстония не выполнила обязательства по борьбе с детской порнографией

Согласно позиции Министерства юстиции, которая будет обсуждаться правительством в четверг, Эстония не полностью согласна с позицией Европейской комиссии, согласно которой Эстония не выполняет свои обязательства. Эстония не согласна с упреками еврокомиссии, касающимися определений детской порнографии и порнографических выступлений, а тем самым и определений составов преступлений и криминализации экономической выгоды от порнографических выступлений детей и участия в детской проституции.

Эстония частично согласна с третьим упреком, касающимся защиты потерпевшего ребенка в рамках уголовного следствия. Эстония не согласна с утверждением, что государство установило слишком жесткие рамки в отношении взрослых, которые могут сопровождать ребенка во время бесед в рамках уголовного следствия.

Эстония планирует указать еврокомиссии на положения о перенятии требований директивы, которые еврокомиссия не заметила. В то же время, Эстония признает, что запрет на перекрестный допрос и требование об избежании многократных допросов недостаточно четко применяется в случае лиц в возрасте 14-18 лет и применяется только в отношении детей в возрасте до 14 лет.