Ср, 11.12.2019
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  • Полиция и Налоговый департамент хотят следить за каждым шагом строителя
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Полиция и Налоговый департамент хотят следить за каждым шагом строителя

Строитель. Иллюстративное фото.

ФОТО: Konstantin Sednev

Налоговый департамент, полиция и Трудовая инспекция хотят бороться с мошенничеством с налогом с оборота в строительном секторе, использованием нелегальной иностранной рабочей силы и выплатой зарплат в конверте, пишет Äripäev.

Составленная для этого программа обязывает каждую крупную строительную площадку записывать имена всех, кто ее посещает, и предоставлять данные о времени пребывания на площадке в главную государственную базу данных.

«С таким же успехом можно всем поставить чипы», - иронизировал руководитель Ehitustrust Кайдо Сомелар.

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