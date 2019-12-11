Полиция и Налоговый департамент хотят следить за каждым шагом строителя

Налоговый департамент, полиция и Трудовая инспекция хотят бороться с мошенничеством с налогом с оборота в строительном секторе, использованием нелегальной иностранной рабочей силы и выплатой зарплат в конверте, пишет Äripäev.
Составленная для этого программа обязывает каждую крупную строительную площадку записывать имена всех, кто ее посещает, и предоставлять данные о времени пребывания на площадке в главную государственную базу данных.
«С таким же успехом можно всем поставить чипы», - иронизировал руководитель Ehitustrust Кайдо Сомелар.
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