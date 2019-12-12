«Шит и меч» не спасет: жителей Эстонии предупреждают о мошенниках, обещающих вернуть потерянные деньги

По словам руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, в прошлом месяце 17 человек сообщили об ущербе в общей сложности более 300 000 евро. «В сравнении с октябрем, случаев стало меньше, также стали меньше и суммы, переданные мошенникам, но злоумышленникам все еще удается обмануть людей и выманить деньги», - рассказал Тамбре. В октябре полиция получила 25 таких сообщений, и общая сумма ущерба составила более полумиллиона евро.

В прошлом месяце в трех случаях жертвы лишились своих денег повторно. В двух случаях пострадавшие увидели в Facebook рекламу, в которой обещали помощь в возвращении потерянных денег. Мошенники, действующие под именем фирмы «Щит и меч», по их словам, помогают жертвам мошенников вернуть деньги. Пострадавшие сами связались через ссылку на рекламу с мошенниками и попросили помочь им.

Один пострадавший, 60-летний житель Ида-Вирумаа, предоставил мошенникам доступ к своему банковскому счету и на самом деле на его счет поступили 3000 евро. «Но радость была недолгой, так как мошенник использовал разные счета пострадавшего в своих целях. 3000 евро переслали на другой счет пострадавшего и затем пропали и 3000 евро, и еще 1885 евро, которые были перечислены на зарубежный банковский счет», - сказал Тамбре.

Похожий случай произошел с жителем Харьюмаа, 46-летним мужчиной, на счет которого пришли 450 евро. «Но очень быстро эти деньги, а также еще 1000 евро, уже имевшиеся на счету, были переведены дальше, после чего мошенники попросили мужчины добавить на счет денег. А именно, мошенник, представившийся сотрудником зарубежного банка, сказал, чтобы вернуть потерянные деньги, на счету должно быть 752 евро, которые пострадавший и добавил на счет. Мошенники получили и эти деньги», - рассказал полицейский.

Руководитель криминального бюро подчеркивает, что ни в коем случае нельзя предоставлять чужим людям доступ к своему компьютеру или банковскому счету. «Ни одно заманчивое обещание не должно перевесить те опасности, которые несет с собой выдача ваших личных данных. В компьютере мошенники получают доступ ко всем файлам, документам, фотографиям, э-почте. Потом злоумышленники могут воспользоваться этим в своих целях», - пояснил Тамбре.

По словам Тамбре кроме того, что у пострадавших выманивают деньги, мошенники могут использовать доступ к банковскому счету, чтобы совершить другие преступления. «Со счетов пострадавших ушли деньги неизвестного происхождения, кроме мошенничества это может быть и отмывание денег», - сказал Урмет Тамбре.

Он отметил, что осведомленность людей о разных мошенничествах все же растет и в полицию в ноябре обратились также люди, которые стали жертвами мошенничеств и два месяца, и два года назад. Также люди связываются с полицией и в случаях, когда они получили такой звонок, но не попались на удочку.

«В этом большую роль сыграли СМИ, которые помогают донести до людей информацию о разных мошенничествах и предупреждают людей», - добавил Тамбре.

«В Эстонии мошенникам будет, чем заняться, до тех пор, пока люди будут верить, что телефонный звонок может их сделать богатыми. Такое предложение, конечно, заманчиво, но надо помнить - никто не подарит вам деньги просто так. Если вы получили подозрительный звонок, можно смело связаться с полицией по номеру 612 3000, мы сможем дать вам совет и предостеречь вас от возможного мошенничества», - заключил полицейский.