Фото: в Москве началось прощание с Лужковым

Государственный деятель, руководивший Москвой более 18 лет, Лужков скончался на 84-м году жизни в мюнхенской клинике 10 декабря после кардиохирургической операции.

Как сообщил представитель семьи бывшего столичного градоначальника, храм Христа Спасителя открыт для желающих проститься с 7:00, прощание продлится до 14:00.

Отпевание экс-мэра столицы в 11:00 совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По окончании церемонии Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище, как решила семья политика.

Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. Окончил Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина. Доктор химических наук, автор научных работ и изобретений.

Занимал должность мэра Москвы более 18 лет - с 6 июня 1992 года по 28 сентября 2010 года. Переизбирался на пост столичного градоначальника в 1996, 1999 и 2003 годах.

В 2007 году Лужков был переназначен мэром Москвы, решение принимал президент РФ Владимир Путин. В сентябре 2010 года отправлен в отставку президентом РФ Дмитрием Медведевым с формулировкой «в связи с утратой доверия». Это стало политическим прецедентом в современной истории России.