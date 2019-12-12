Приехавшие в Ида-Вирумаа туристы к концу отдыха попали в тюрьму

Ярмо (29), Тийт (36) и Таави (31) в начале октября этого года решили отдохнуть в выходные в Ида-Вирумаа. Для этого они сняли гостевую квартиру в Силламяэ и отправились колесить по городам Ида-Вирумаа. Посещали спа и просто отдыхали, пока им не пришла в голову мысль поехать в Нарву, чтобы купить наркотиков.

Наркотуристов обманули

Прибыв в приграничный город вечером 6 октября, друзья остановили на улице первого попавшегося молодого человека и предложили ему купить для них наркотики на 60 евро. Мужчина согласился, и все вместе поехали на парковку нарвского магазина Prisma, где молодой человек должен был встретиться со знакомым. Однако там "наркокурьер" положил 60 евро в карман и скрылся. "У него и был план присвоить деньги", - сказал окружной прокурор Вируской окружной прокуратуры Юрген Хюва.

Вскоре друзья сообразили, что их обвели вокруг пальца, и они решили вернуть свои деньги, для чего схватили знакомого псевдоторговца наркотиками, с которым тот встречался на парковке. Они затолкали мужчину в машину и отправились колесить по городу, чтобы поймать обманщика. Одно время они даже держали с ним связь по телефону, однако скрывшийся с 60 евро мужчина морочил им голову, у него и в мыслях не было возвращать деньги. Это рассердило друзей: они нелепым образом остались как без наркотиков, так и без денег, и свой гнев решили выплеснуть на сидевшего в машине заложника, взыскав долг с него.

Еще в машине с потерпевшего в покрытие "долга" сняли куртку, а когда мужчина воспротивился, его ударили в лицо. Друзья выехали за город, остановили машину в окрестностях Балтийской электростанции, открыли заднюю дверь, и один из преступников два раза ударил потерпевшего бейсбольной битой по голове. Когда с потерпевшего попытались стянуть джемпер и мужчина оказал сопротивление, он получил около десятка ударов кулаком и локтем в голову. С него сорвали джемпер, распоров его ножом, и сняли сапоги, затем жертву снова затолкали в машину и выехали на шоссе Таллинн - Нарва, по которому некоторое время ехали в сторону Таллинна.

Вскоре машина свернула с шоссе и остановилась возле речки под названием Тырвайыэ. Один из преступников достал нож и срезал с потерпевшего брюки и трусы. Мужчину вытолкнули из машины, и один из преступников ударил его бейсбольной битой по коленям, спросив: "Что с долгом будем делать?".

От этого удара потерпевший упал и скатился в холодные воды реки Тырвайыэ. Оказавшись в воде, он добрел до противоположного берега и сбежал от своих мучителей. Вскоре он в одних носках вышел на шоссе Таллинн - Нарва. В тот день на земле уже лежал первый снег.

Голый мужчина на шоссе