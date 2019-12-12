Приехавшие в Ида-Вирумаа туристы к концу отдыха попали в тюрьму

Трое друзей, живущих в Тарту и Таллинне, приехали отдохнуть в выходные в рекламирующий себя как край приключений Ида-Вирумаа, однако их приключение оказалось настолько сумасшедшим, что в итоге их приговорили к тюремному наказанию за жестокое преступление, пишет "Северное побережье".
Ярмо (29), Тийт (36) и Таави (31) в начале октября этого года решили отдохнуть в выходные в Ида-Вирумаа. Для этого они сняли гостевую квартиру в Силламяэ и отправились колесить по городам Ида-Вирумаа. Посещали спа и просто отдыхали, пока им не пришла в голову мысль поехать в Нарву, чтобы купить наркотиков.
Наркотуристов обманули
Прибыв в приграничный город вечером 6 октября, друзья остановили на улице первого попавшегося молодого человека и предложили ему купить для них наркотики на 60 евро. Мужчина согласился, и все вместе поехали на парковку нарвского магазина Prisma, где молодой человек должен был встретиться со знакомым. Однако там "наркокурьер" положил 60 евро в карман и скрылся. "У него и был план присвоить деньги", - сказал окружной прокурор Вируской окружной прокуратуры Юрген Хюва.
Вскоре друзья сообразили, что их обвели вокруг пальца, и они решили вернуть свои деньги, для чего схватили знакомого псевдоторговца наркотиками, с которым тот встречался на парковке. Они затолкали мужчину в машину и отправились колесить по городу, чтобы поймать обманщика. Одно время они даже держали с ним связь по телефону, однако скрывшийся с 60 евро мужчина морочил им голову, у него и в мыслях не было возвращать деньги. Это рассердило друзей: они нелепым образом остались как без наркотиков, так и без денег, и свой гнев решили выплеснуть на сидевшего в машине заложника, взыскав долг с него.
Еще в машине с потерпевшего в покрытие "долга" сняли куртку, а когда мужчина воспротивился, его ударили в лицо. Друзья выехали за город, остановили машину в окрестностях Балтийской электростанции, открыли заднюю дверь, и один из преступников два раза ударил потерпевшего бейсбольной битой по голове. Когда с потерпевшего попытались стянуть джемпер и мужчина оказал сопротивление, он получил около десятка ударов кулаком и локтем в голову. С него сорвали джемпер, распоров его ножом, и сняли сапоги, затем жертву снова затолкали в машину и выехали на шоссе Таллинн - Нарва, по которому некоторое время ехали в сторону Таллинна.
Вскоре машина свернула с шоссе и остановилась возле речки под названием Тырвайыэ. Один из преступников достал нож и срезал с потерпевшего брюки и трусы. Мужчину вытолкнули из машины, и один из преступников ударил его бейсбольной битой по коленям, спросив: "Что с долгом будем делать?".
От этого удара потерпевший упал и скатился в холодные воды реки Тырвайыэ. Оказавшись в воде, он добрел до противоположного берега и сбежал от своих мучителей. Вскоре он в одних носках вышел на шоссе Таллинн - Нарва. В тот день на земле уже лежал первый снег.
Голый мужчина на шоссе
Около девяти часов вечера у диспетчера центра тревоги зазвонил телефон. Случайный проезжий сообщил, что на 204-м километре шоссе Таллинн - Нарва на обочине стоит нагой молодой мужчина. "Обычный человек, завидев такую картину, не рискнет остановиться и предложить подвезти, с учетом того, что речь может идти о душевнобольном человеке", - отметил прокурор. Несчастного и продрогшего мужчину спас отправленный на место полицейский патруль.
Медики сразу осмотрели потерпевшего и никакого существенного физического вреда здоровью у него не обнаружили.
Полиция незамедлительно приступила к розыску преступников, но поначалу зацепок было мало - только показания потерпевшего. Затем начали просматривать записи камер видеонаблюдения в общественных местах Нарвы, опознали BMW, на котором ездили преступники, - и пазл сложился. Первого преступника задержали возле его дома в Таллинне спустя три дня, а затем и остальных двоих.
"Они и сами не смогли объяснить, почему так поступили. В конце концов признались, что совершили большую глупость", - сказал прокурор Юрген Хюва "Северному побережью".
Следствие шло быстро: уже 4 декабря трое друзей оказались в Вируском уездном суде, где пошли на согласительное производство.
Всех приговорили к шоковому заключению
Всем троим предъявили обвинение в вымогательстве группой лиц с применением насилия, сопряженном с лишением свободы. Пенитенциарный кодекс предусматривает за такое деяние минимум четыре, максимум 12 лет лишения свободы. Однако друзья-туристы отделались более легко, поскольку не имели судимости. Тем не менее всем им назначили шоковое наказание.
ЮРГЕН ХЮВА:
Мы больше не живем в 1990-х, когда такие вещи были в порядке вещей.
Ярмо получил четыре года 11 месяцев лишения свободы условно, из которых ему придется отсидеть шесть месяцев. Тийту назначили четыре года шесть месяцев тюрьмы, из которых реально ему придется провести за решеткой два месяца. Два месяца проведет в тюрьме и Таави, остальной срок - четыре года шесть месяцев - назначен условно. Всем назначили также пятилетний испытательный срок, и в случае совершения нового умышленного преступления в течение этого срока они сразу окажутся в тюрьме.
Прокурор Юрген Хюва, говоря о необычайной быстроте расследования преступления и вынесения приговора, сказал, что в этом и была цель. "Целью было отреагировать быстро и решительно, показав, что настолько жестокий поступок неприемлем. Мы больше не живем в 1990-х, когда такие вещи были в порядке вещей", - сказал Хюва.