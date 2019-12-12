Рейтинг партий: реформисты провожают год в роли лидеров, центристы пытаются догонять

Согласно опросу, проведенному фирмой Turu-uuringute по заказу ERR, в декабре Партию реформ поддерживали 29% имеющих право голоса на парламентских выборах граждан, за месяц ее поддержка снизилась на 1%. А вот популярность Центристской партии в декабре по сравнению с ноябрем выросла с 23% до 25% - это лучший показатель для партии премьер-министра со дня выборов, когда центристы получили 23,1% голосов, пишет Rus.ERR.