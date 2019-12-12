Рейтинг партий: реформисты провожают год в роли лидеров, центристы пытаются догонять

Оппозиционная Партия реформ продолжала оставаться самой популярной политической силой страны и в декабре, а рейтинг центристов оказался выше, чем в марте, когда на парламентских выборах партия премьера получила 23,1% голосов, выясняется из свежего исследования общественного мнения.
Согласно опросу, проведенному фирмой Turu-uuringute по заказу ERR, в декабре Партию реформ поддерживали 29% имеющих право голоса на парламентских выборах граждан, за месяц ее поддержка снизилась на 1%. А вот популярность Центристской партии в декабре по сравнению с ноябрем выросла с 23% до 25% - это лучший показатель для партии премьер-министра со дня выборов, когда центристы получили 23,1% голосов, пишет Rus.ERR.
Поддержка EKRE вопреки всем связанным с этой партией скандалам не меняется третий месяц подряд, оставаясь на уровне 17%. Рейтинг социал-демократов за месяц снизился с 11% до 10%, а популярность «Отечества» осталась на уровне 5%.