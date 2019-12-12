Извержение вулкана Уакаари. ФОТО: JORGE SILVA/REUTERS

Полиция Новой Зеландии планирует на пятницу эвакуацию тел туристов, погибших при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд.

По прогнозам сейсмологического агентства GeoNet, второе извержение вулкана может произойти в ближайшие 24 часа.

Однако семьи погибших требуют забрать останки их родственников с острова.

В результате извержения в понедельник восемь человек погибли и 20 попали в реанимацию с ожогами. В полиции говорят, что на острове могут находиться тела еще восьми человек, а все выжившие туристы были эвакуированы.

Ожидание или риск

На пресс-конференции в четверг заместитель комиссара полиции Новой Зеландии Майк Клемент рассказал о планах по эвакуации тел.

Согласно стандартной процедуре, полицейские должны не только собрать тела, но и исследовать местность, где они были найдены. Это нужно для идентификации тел.

Однако в случае ускоренной процедуры не все останки могут быть идентифицированы, рассказал Клемент.

Кроме того, воздух на острове может содержать ядовитые газы. Сейчас туда отправлены дроны для проведения замеров.

На данный момент неизвестно, будет ли пятничная операция проходить по стандартной или ускоренной процедуре.

Мэр ближайшего к острову города Факатане рассказала журналистам, что семьи погибших отчаянно ждут возвращения тел своих родных.

Извержение вулкана Уакаари произошло в понедельник, когда на острове находились как минимум 47 туристов.

Многие из выживших по-прежнему находятся в реанимации с сильными ожогами. Над их лечением круглосуточно работают группы хирургов.

Уайт-Айленд - популярное туристическое направление у северного берега острова Северного.

Большинство из находившихся на острове в понедельник прибыли на круизном лайнере.

Новозеландский Красный крест публикует списки погибших и пропавших туристов, о которых сообщили их родственники.

Среди них - граждане Австралии, Новой Зеландии, США, Индии и ряда европейских стран. Россиян в этих списках нет.

Часть выживших при извержении австралийских туристов уже отправились домой.

Ритуальный запрет

Представители маори, коренного народа Новой Зеландии, наложили ритуальный запрет на воды вокруг вулкана и побережья Бей-оф-Пленти.

Он запрещает посещение Уайт-Айленда для всех, кроме спасателей и полиции.

Вулкан Уакаари имеет мистическое значение для аборигенов.

Запрет был наложен во вторник и будет снят после эвакуации всех тел.

К полицейской экспедиции может присоединиться представитель племени для оказания духовной поддержки.

Ритуальные запреты маори часто накладываются на районы несчастных случаев или убийств, а также для защиты дикой природы.