Хельме о госбюджете: в Эстонии не принято учитывать предложения оппозиции

«Так принято в Эстонии, что правительство составляет свой бюджет, и если правительство хочет в рабочем порядке внести в него какие-то изменения, то оно это делает. Последним таким изменением было увеличение внутригосударственных дотаций фермерам (т.н. top-up). Надо признать, что повышение top-up было довольно схожим с той схемой, которую первоначально предложила оппозиция», - сказал Хельме в среду в ходе посвященных бюджету дебатов представителей правительства и оппозиции в телепередаче Esimene Stuudio.