Жители Эстонии озвучили работодателям свои рождественские пожелания

Больше всего работники ожидают от своего работодателя к новому году повышения зарплаты в размере до 5%. Каждый третий работник (35%) отметил, что перед наступающими праздниками хотел бы получить от работодателя обещание повысить зарплату. Каждый четвертый работник был бы согласен на одноразовую денежную премию в размере до ста евро. Среди низкооплачиваемых работников желание получить денежную премию было даже популярнее желания повышения зарплаты.

О шикарном рождественском корпоративе мечтают всего лишь 4% работников, еще меньше работники хотели бы, чтобы работодатель сделал пожертвование от их лица (всего 3% отвечавших) или неденежный подарок (например, планшет), который выбрали всего 2% отвечавших.

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«43% работодателей планируют пойти навстречу ожиданиям работников в отношении зарплаты. Из проведенного недавно Агентством по исследованию зарплат и CVKeskus.ee опроса работодателей выяснилось, что 43% работодателей планируют в течение ближайших шести месяцев повышение зарплат в пределах 5%», – прокомментировал исследование менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.

Хенри Аувяэрт добавил, что на каждом втором предприятии принято, помимо прочего, делать рождественские подарки для детей работников, и почти половина работодателей (47%) организует совместные мероприятия (например, рождественский корпоратив). «Почти треть работодателей (31%) выплачивает по случаю государственных праздников премию, а пятая часть (20%) обеспечивает работникам дополнительный отпуск с сохранением средней зарплаты».

Молодежь хотела бы получить вместо повышения зарплаты премию. Больше всего о рождественском корпоративе мечтают жители Пярну.

Работники моложе 25 лет отличаются от других возрастных групп тем, что предпочли бы получить деньги сразу. Почти половина (43%) работников моложе 25 лет больше всего хотела бы получить от работодателя в преддверии Рождества премию в размере ста евро. Пятипроцентному повышению зарплаты отдали предпочтение 23% молодежи. На ответы повлиял нынешний уровень зарплаты, поэтому многие молодые работники предпочли бы вместо ее повышения получить дополнительные деньги сразу.

Из регионов больше всего о рождественском корпоративе мечтают жители Пярну. Там 7 % работников хотели бы, чтобы работодатель организовал перед праздниками шикарный рождественский корпоратив (в Тарту – 4%, в Таллинне – 2%). Вне зависимости от региона работники везде на первое место поставили повышение зарплаты к новому году, на второе место – денежную премию и на третье – дополнительный отпуск.

Чего ожидают работники накануне рождественских праздников?