Жители Эстонии озвучили свои рождественские пожелания работодателям
Как выяснилось из последнего исследования CVKeskus.ee, каждый пятый житель Эстонии желает получить перед рождественскими праздниками от работодателя два дополнительных дня отпуска. Несмотря на то, что отпускные дни являются одним из самых востребованных дополнительных благ в преддверии наступающих праздников, еще больше работники хотели бы получить к новому году повышение зарплаты или увидеть на своем банковском счете рождественскую премию.
Больше всего работники ожидают от своего работодателя к новому году повышения зарплаты в размере до 5%. Каждый третий работник (35%) отметил, что перед наступающими праздниками хотел бы получить от работодателя обещание повысить зарплату. Каждый четвертый работник был бы согласен на одноразовую денежную премию в размере до ста евро. Среди низкооплачиваемых работников желание получить денежную премию было даже популярнее желания повышения зарплаты.
О шикарном рождественском корпоративе мечтают всего 4% работников, еще меньше работники хотели бы, чтобы работодатель сделал пожертвование от их лица (всего 3% отвечавших) или неденежный подарок (например, планшет), который выбрали всего 2% отвечавших.
Какие блага предлагают эстонские работодатели?
«43% работодателей планируют пойти навстречу ожиданиям работников в отношении зарплаты. Из проведенного недавно Агентством по исследованию зарплат и CVKeskus.ee опроса работодателей выяснилось, что 43% работодателей планируют в течение ближайших шести месяцев повышение зарплат в пределах 5%», – прокомментировал исследование менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.
Хенри Аувяэрт добавил, что на каждом втором предприятии принято, помимо прочего, делать рождественские подарки для детей работников, и почти половина работодателей (47%) организует совместные мероприятия (например, рождественский корпоратив). «Почти треть работодателей (31%) выплачивает по случаю государственных праздников премию, а пятая часть (20%) обеспечивает работникам дополнительный отпуск с сохранением средней зарплаты».
Молодежь хотела бы получить вместо повышения зарплаты премию. Больше всего о рождественском корпоративе мечтают жители Пярну.
Работники моложе 25 лет отличаются от других возрастных групп тем, что предпочли бы получить деньги сразу. Почти половина (43%) работников моложе 25 лет больше всего хотела бы получить от работодателя в преддверии Рождества премию в размере ста евро. Пятипроцентному повышению зарплаты отдали предпочтение 23% молодежи. На ответы повлиял нынешний уровень зарплаты, поэтому многие молодые работники предпочли бы вместо ее повышения получить дополнительные деньги сразу.
Из регионов больше всего о рождественском корпоративе мечтают жители Пярну. Там 7 % работников хотели бы, чтобы работодатель организовал перед праздниками шикарный рождественский корпоратив (в Тарту – 4%, в Таллинне – 2%). Вне зависимости от региона работники везде на первое место поставили повышение зарплаты к новому году, на второе место – денежную премию и на третье – дополнительный отпуск.
Чего ожидают работники накануне рождественских праздников?
- (35% отвечавших) Повышения зарплаты к новому году (в размере до 5%)
- (25%) Небольшую денежную премию (до ста евро)
- (20%) Дополнительный отпуск (два дня)
- (8%) Подарочную карту (номиналом до 200 евро)
- (4%) Рождественский корпоратив (вместе со спутником)
- (3%) Чтобы работодатель сделал пожертвование от моего лица (на сумму в размере ста евро)
- (2%) Лучших условий труда (ремонт на рабочем месте)
- (2%) Подарка (например, планшет)
- (1%) Новых средств труда (например, новый компьютер)