Чт, 12.12.2019
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  • Галерея: продается вилла, в которой Брэд Питт и Дженнифер Энистон прожили пять счастливых лет

Галерея: продается вилла, в которой Брэд Питт и Дженнифер Энистон прожили пять счастливых лет
В доме тринадцать ванных!

Американские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон были женаты с 2000 по 2005 год. Совместным имуществом супругов была вилла площадью 1038 квадратных метров, в которой, вы не поверите, целых тринадцать ванных комнат и кинозал, передает Elu24. 

Кинозвезды Брэд Питт и Дженнифер Энистон в 2000 году.

ФОТО: Chris Pizzello/AP/Scanpix

Кинозвезды поженились в 2000 году и через год переехали на роскошную виллу в Беверли Хиллс. Однако через пять лет Питт и Энистон сообщили, что их отношения прекратились, и в 2006 году вилла была продана. Сейчас вилла вновь выставлена на продажу, пишет toptenrealestatedeals.com. Желающие могут приобрести недвижимость за 44,5 миллионов долларов, что составляет немногим больше, чем 40 миллионов евро. 

Вилла Брэда Питта и Дженнифер Энистон. 

ФОТО: Tyler Hogan / Top Ten Real Estate Deals

В особняке площадью 1038 квадратных метров есть все необходимое для роскошной жизни и даже больше. В особняке, построенном в нормандском стиле, есть бассейн с подсветкой, множество каминов, тренажерный зал, бар, домашний кинотеатр, теннисный корт и гостевой дом. 

Въезд на территорию осуществляется с двух улиц. В доме пять спален, тринадцать ванных комнат, а столовая может вместить двадцать человек.

Этот дом тесно связан с историей американского кинематографа: в 1934 году его построили для известного в те годы актера Фредрика Марча, обладателя двух "Оскаров", один из которых он получил в 1932 году за исполнение главной его роли в фильме "Доктор Джекилл и мистер Хайд". 

Смотрите галерею! А информацию о продаже виллы можно найти ЗДЕСЬ.

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