Галерея: продается вилла, в которой Брэд Питт и Дженнифер Энистон прожили пять счастливых лет
Американские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон были женаты с 2000 по 2005 год. Совместным имуществом супругов была вилла площадью 1038 квадратных метров, в которой, вы не поверите, целых тринадцать ванных комнат и кинозал, передает Elu24.
Кинозвезды поженились в 2000 году и через год переехали на роскошную виллу в Беверли Хиллс. Однако через пять лет Питт и Энистон сообщили, что их отношения прекратились, и в 2006 году вилла была продана. Сейчас вилла вновь выставлена на продажу, пишет toptenrealestatedeals.com. Желающие могут приобрести недвижимость за 44,5 миллионов долларов, что составляет немногим больше, чем 40 миллионов евро.
В особняке площадью 1038 квадратных метров есть все необходимое для роскошной жизни и даже больше. В особняке, построенном в нормандском стиле, есть бассейн с подсветкой, множество каминов, тренажерный зал, бар, домашний кинотеатр, теннисный корт и гостевой дом.
Въезд на территорию осуществляется с двух улиц. В доме пять спален, тринадцать ванных комнат, а столовая может вместить двадцать человек.
Этот дом тесно связан с историей американского кинематографа: в 1934 году его построили для известного в те годы актера Фредрика Марча, обладателя двух "Оскаров", один из которых он получил в 1932 году за исполнение главной его роли в фильме "Доктор Джекилл и мистер Хайд".
Смотрите галерею! А информацию о продаже виллы можно найти ЗДЕСЬ.